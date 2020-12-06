7 декабря в трех поселениях района возможно отключение света

7 декабря в трех поселениях района возможно отключение света
Фото: kabar.kg

7 декабря в трех поселениях района возможно отключение света

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2 часа назад Газета РВСДинскаяДинской районКрасносельскоеНовости Динского районаОтключение света в ДинскойОтключение света в КрасносельскомОтключение света в СтаромышастовскойСтаромышастовская

Краснодарские электросети информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей 7 декабря в следующих сельских поселениях Динского района. 

Время отключения – 8.00, время включения - 17.00. 

Старомышастовская

  • пер. Первомайский,
  • ул. Орджоникидзе.

Причина: замена опоры.

Динская

  • 1-я река Кочеты,
  • пер. Балтийский,
  • пер. Гастелло,
  • пер. Гоголя,
  • пер. Добровольского,
  • пер. Достоевского,
  • пер. Жукова,
  • пер. Кольцова,
  • пер. Красный,
  • пер. Маяковского,
  • пер. Молодежный,
  • пер. Ставского,
  • пер. Толстого,
  • ул. Береговая,
  • ул. Гоголя,
  • ул. Кирова,
  • ул. Комсомольская,
  • ул. Красная,
  • ул. Красноармейская,
  • ул. Кубанская,
  • ул. Линейная,
  • ул. Мира,
  • ул. Новая,
  • ул. Октябрьская,
  • ул. Пластуновская,
  • ул. Станичная,
  • ул. Чапаева.

Причина: обрезка веток. 

Родителей учеников школы №4 уже проинформировали об отключении электроэнергии. Учебные занятия 7 декабря пройдут по расписанию субботы для 9 и 11 классов. Учебные занятия по расписанию понедельника переносятся на субботу, 12 декабря, для всех учащихся школы с 1 по 11 класс.

Красносельское

  • ул.Горького,
  • Октябрьская.

Причина: обрезка веток. 

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