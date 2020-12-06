7 декабря в трех поселениях района возможно отключение света

Краснодарские электросети информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей 7 декабря в следующих сельских поселениях Динского района.

Время отключения – 8.00, время включения - 17.00.

Старомышастовская

пер. Первомайский,

ул. Орджоникидзе.

Причина: замена опоры.

Динская

1-я река Кочеты,

пер. Балтийский,

пер. Гастелло,

пер. Гоголя,

пер. Добровольского,

пер. Достоевского,

пер. Жукова,

пер. Кольцова,

пер. Красный,

пер. Маяковского,

пер. Молодежный,

пер. Ставского,

пер. Толстого,

ул. Береговая,

ул. Гоголя,

ул. Кирова,

ул. Комсомольская,

ул. Красная,

ул. Красноармейская,

ул. Кубанская,

ул. Линейная,

ул. Мира,

ул. Новая,

ул. Октябрьская,

ул. Пластуновская,

ул. Станичная,

ул. Чапаева.

Причина: обрезка веток.

Родителей учеников школы №4 уже проинформировали об отключении электроэнергии. Учебные занятия 7 декабря пройдут по расписанию субботы для 9 и 11 классов. Учебные занятия по расписанию понедельника переносятся на субботу, 12 декабря, для всех учащихся школы с 1 по 11 класс.

Красносельское

ул.Горького,

Октябрьская.

Причина: обрезка веток.