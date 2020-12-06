Фото: kabar.kg
7 декабря в трех поселениях района возможно отключение света
Краснодарские электросети информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей 7 декабря в следующих сельских поселениях Динского района.
Время отключения – 8.00, время включения - 17.00.
Старомышастовская
- пер. Первомайский,
- ул. Орджоникидзе.
Причина: замена опоры.
Динская
- 1-я река Кочеты,
- пер. Балтийский,
- пер. Гастелло,
- пер. Гоголя,
- пер. Добровольского,
- пер. Достоевского,
- пер. Жукова,
- пер. Кольцова,
- пер. Красный,
- пер. Маяковского,
- пер. Молодежный,
- пер. Ставского,
- пер. Толстого,
- ул. Береговая,
- ул. Гоголя,
- ул. Кирова,
- ул. Комсомольская,
- ул. Красная,
- ул. Красноармейская,
- ул. Кубанская,
- ул. Линейная,
- ул. Мира,
- ул. Новая,
- ул. Октябрьская,
- ул. Пластуновская,
- ул. Станичная,
- ул. Чапаева.
Причина: обрезка веток.
Родителей учеников школы №4 уже проинформировали об отключении электроэнергии. Учебные занятия 7 декабря пройдут по расписанию субботы для 9 и 11 классов. Учебные занятия по расписанию понедельника переносятся на субботу, 12 декабря, для всех учащихся школы с 1 по 11 класс.
Красносельское
- ул.Горького,
- Октябрьская.
Причина: обрезка веток.
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