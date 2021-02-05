7 ДТП за два дня в районе. Сводка ГИБДД за 3 и 4 февраля

Госавтоинспекция Динского района предоставила предварительные данные.

3 февраля

Примерно в 8:00 часов в Динской водитель Тойоты на перекрестке неравнозначных дорог не уступила дорогу автомобилю “Форд Фокус”, который ехал по главной дороге. Пострадавших в ДТП нет.

Около 16:10 часов в Старомышастовской водитель, управляя автомобилем ВИС 244500-30, при движении задним ходом не убедился в безопасности выполняемого своего маневра и столкнулся с “Тойотой”, которая двигалась по главной дороге. Пострадавших в ДТП нет.

Примерно в 20:50 часов в Динской водитель Тойоты Лэнд Крузер при движении задним ходом не убедился в безопасности выполняемого маневра и врезался в стоящий на месте автомобиль Генезис. Пострадавших в ДТП нет.

Около 23.45 часов в Динской водитель ВАЗ-21099 при повороте налево не справился с управлением и врезался в стоящий на месте автомобиль Хендай Солярис. Пострадавших в ДТП нет.

4 февраля

Примерно в 8:00 часов в Динской водитель Ниссан Максима не выбрал безопасную дистанцию до автомобиля Лада Гранта, который двигался впереди в попутном направлении. Пострадавших в ДТП нет.

Около в 12:00 в Пластуновской водитель Лада 211440 не уступил дорогу автомобилю КИА РИО, который ехал по главной дороге. Пострадавших в ДТП нет.

Примерно в 16:00 на М-4 "Дон" недалеко от Динской водитель, управляя автомобилем Хендай, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Пострадавших в ДТП нет.