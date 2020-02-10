7 кругов ада, или Как динчанин год паспорт получал

Житель станицы Старомышастовской в начале 2019 года потерял свой паспорт.

“Все как обычно - обратился в паспортный стол. Оплатил пошлину, сказали, что в начале марта паспорт будет готов”, - рассказывает парень.

Через некоторое время ему сообщили, что при получении его матерью гражданства в далеких девяностых была допущена ошибка. И теперь ему нужно ехать в Краснодар, чтобы там ее устранили. Но оттуда снова направили в Динскую. И так длилось целый год. Все это время он оставался без главного документа.

Не видя другого выхода, молодой человек обратился в “РВС”. Журналист сделала официальный запрос как в местное отделение УФМС, так и в краевое.

Спустя несколько дней обратившийся сообщил, что его вызвали в паспортный стол, чтобы забрать готовый документ.

Позже парень рассказал журналисту, что он безмерно рад тому, что наконец-то получил свой паспорт и эта “эпопея” закончилась.

Телефоны для консультаций и для предварительной записи отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Динскому району : 8-(86162)-6-15-50; 6-11-38.

Расписание работы паспортного стола можно узнать здесь.