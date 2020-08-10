7-летнему Искандеру очень нужна помощь неравнодушных

В "РВС" обратилась Люция Ахмадуллина из Уфы с просьбой о помощи для ее сына. Искандер первый ребенок из двойни. Детям сейчас по 7 лет. Дочь Малику удалось полностью восстановить к 1,5 годам.Остались небольшие проблемы с речью, но это легко подправить каждодневными занятиями.

"С Искандером все серьезнее: на 10сутки жизни он вдруг перестал дышать, ИВЛ, судороги и неутешительный диагноз спастический тетрапарез и эпилепсия. Эпилепсия сейчас симптоматическая и корректируется противосудорожными препаратами, которые грамотно подобрали в Институте Медицинских Технологий в Москве. Многие мамы волнуются, когда их детки активно играют, шалят. А я, мама Искандера, отдала бы всё, чтобы мой мальчик наконец пошел ножками. Но это пока остается только мечтой", - рассказывает Люция.

У Искандера – ДЦП. После остановки дыхания жизнь малыша висела на волоске, врачи еле успели его спасти. Ему важно научиться новым движениям, от курса к курсу идет положительная динамика, благодаря постоянным реабилитациям.

Чтобы развиваться дальше, нужно лечение. Необходимый курс реабилитаций стоит 201.230 рублей.

"Я и рада бы отдать эти деньги, да только взять их неоткуда. Остаётся только надеяться на помощь неравнодушных людей", - говорит мама Искандера.

Реквизиты:

Сбербанк 5336 6901 1431 9876 карта на маму Люция. Привязана к номеру телефона: +7 996 771 56 37

Яндекс деньги 4100115398887099

QIWI +7 996 771 56 37.

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