7 регионов страны сделают 31 декабря выходным днем

7 регионов страны сделают 31 декабря выходным днем

7 регионов страны сделают 31 декабря выходным днем

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Белгородская область - первый российский регион, который принял решение сделать 31 декабря 2020 года выходным. Сотрудники органов исполнительной власти, областных госучреждений и предприятий  в этот день не выйдут на работу. Руководителям органов местного самоуправления и всем работающим компаниям на территории области рекомендовано рассмотреть вопрос о переносе выходного. 

Орловская область - второй регион, где 31 декабря объявили выходным. 

«Как в прошлом году планируем сделать. У нас этот день [31 декабря] тогда был выходным», — цитирует слова губернатора области Андрея Клычкова Daily Storm.

В прошлом году по решению главы региона 31 декабря был выходным днем для женщин-госслужащих.

В Курской области 31 декабря для госслужащих сделают выходным днем, а субботу, 26 декабря - рабочим. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт в своем аккаунте в социальных сетях.

Глава Крыма Сергей Аксенов принял решение о том, что 31 декабря в регионе будет объявлен выходным днем для госслужащих, лиц, замещающих государственные должности, а также работников всех подведомственных организаций и учреждений. Эту же рекомендацию получили муниципалитеты.

Это уже стало доброй традицией, поскольку в этот особенный день все должны находиться дома, в атмосфере тепла и уюта, в окружении самых родных и близких людей, заниматься подготовкой к празднику, приятными хлопотами. Новый год – семейный праздник, а в этом году, с учетом эпидобстановки, особенно важно оставаться дома, чтобы не подвергать опасности себя и своих родных.
Сергей Аксенов, глава Крыма.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин принял решение перенести рабочий день 31 декабря на субботу 26 декабря 2020 года. Продолжительность рабочего времени в этот день будет уменьшена на один час. Об этом сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и вовсе устроил голосование в своих социальных сетях быть ли выходному 31 декабря. И 3 декабря были подведены итоги.

"Как и в прошлом году, абсолютное большинство - за выходной. Так тому и быть! С соответствующим предложением мы обратимся к работодателям в организациях всех форм собственности в крае", - написал он в Инстаграме. 

В Татарстане 31 декабря также будет выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал Президент республики Рустам Минниханов. Рабочий день перенесли на 26 декабря.

Планируется ли сделать 31 декабря выходным днем в Краснодарском крае, пока неизвестно. 


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