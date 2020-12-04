7 регионов страны сделают 31 декабря выходным днем

Белгородская область - первый российский регион, который принял решение сделать 31 декабря 2020 года выходным. Сотрудники органов исполнительной власти, областных госучреждений и предприятий в этот день не выйдут на работу. Руководителям органов местного самоуправления и всем работающим компаниям на территории области рекомендовано рассмотреть вопрос о переносе выходного.

Орловская область - второй регион, где 31 декабря объявили выходным.

«Как в прошлом году планируем сделать. У нас этот день [31 декабря] тогда был выходным», — цитирует слова губернатора области Андрея Клычкова Daily Storm.

В прошлом году по решению главы региона 31 декабря был выходным днем для женщин-госслужащих.

В Курской области 31 декабря для госслужащих сделают выходным днем, а субботу, 26 декабря - рабочим. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт в своем аккаунте в социальных сетях.

Глава Крыма Сергей Аксенов принял решение о том, что 31 декабря в регионе будет объявлен выходным днем для госслужащих, лиц, замещающих государственные должности, а также работников всех подведомственных организаций и учреждений. Эту же рекомендацию получили муниципалитеты.