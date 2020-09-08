70-е годы, банда преступников и ГАИ. Что же снимали в Динском районе?

В Динском районе 5 сентября снимали кино. Об этом нам сообщили жители Нововеличковского сельского поселения. По их словам, во время съемочного процесса был перекрыт въезд в Воронцовскую.

Как пояснили в администрации Нововеличковской, перекрывали его краевые сотрудники правоохранительных органов.

Подробности рассказал Роман Стеценко – руководитель краснодарской краевой организации военно-исторической реконструкции “Красноармеец Кубани”.

Выяснилось, что на выходных в муниципалитете ГУ МВД Краснодарского края совместно с телеканалом “Россия. Кубань” снимали документальный фильм. Посвящен он Дню работника уголовного розыска.

“Сюжет будет начинаться от истоков образования уголовного розыска на Кубани и заканчиваться нашими днями. В Динском районе снимали 70-е годы, когда один из членов банды преступников, переодетый в форму советской милиции, останавливает машины, грабит водителей и убивает их”, – рассказал Роман.

Сам он принял участие в съемках в роли инспектора ГАИ. Кроме него, актерами из Динской стали реставраторы Максим и Камо Меликян. Первый был преступником, второй – тоже инспектором ГАИ.

Фильм выйдет в эфир в октябре, как раз ко дню профессионального праздника.

Макеты оружия и обмундирование предоставила организация военно-исторической реконструкции “Красноармеец Кубани”, желтая “Волга” (машина ГАИ) принадлежит реставраторам из Динской Максиму и Камо Меликян, а остальные машины советских времен – организации “Кубань Ретро”.



