70 тысяч рублей на реабилитацию для Полины

В декабре у 9-летней Полины Ильиной должна начаться реабилитация в Самаре – третий курс рефлексотерапии. Напомним, несколько лет назад девочке поставили диагноз «аутизм».

Полина прошла второй курс в самарском «Реацентре», который длился с 16 сентября по 4 октября. У девочки наблюдается положительная динамика. После реабилитации у нее улучшилось общее состояние, Полина стала спокойнее, уже практически не наблюдается истерик, с ней можно договориться, расширяется любознательность, улучшилось понимание обращенной к ней речи, дикция, усложняется фразовая речь.

С 9 по 27 декабря будет длиться очередной курс, на который необходимо собрать 70 тысяч рублей. Напомним, семья многодетная, работает только муж, Ильины очень надеются на поддержку неравнодушных людей.

«С каждой реабилитацией заметны улучшения, останавливаться нельзя, помогите нам успеть собрать необходимую сумму!» – обращается мама девочки Юлия к динчанам.

Деньги можно перечислить на карту Сбербанка:

6390 0230 9052 2331 92

Карта привязана к телефону 8-967-672-12-99

Любая сумма, посильная для вас, внесет свой вклад в выздоровление Полины.