74 медали привезли динские спортсмены с первенства по гребле

44 золотых, 20 серебряных, 10 бронзовых медалей завоевали спортсмены Динского района в первенстве Краснодарского края по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек до 15 и до 17 лет в Краснодаре. Соревнования проходили с 9 по 12 ноября.

Победителями и призерами стали обучающиеся ДЮСШ №1: Дмитрий Гатилов , Артём Канивецкий, Владимир Готовчиков, Анастасия Кондратенко, Владимир Вьючный, Дарья Емцева, Владислав Куликов, Дмитрий Денисенко, Владислав Хранин, Дарья Билан, Анастасия Гречкина, Тихон Баранецкий, Виталий Лиманский, Даниил Макаренков, Маргарита Конькова, Владимир Таран, Александр Вьючный.

Лучшие результаты показали:

Дарья Емцева - 9 золотых медалей.

Анастасия Кондратенко - 6 золотых медалей.

Владимир Готовчиков - 4 золотых медали.

Команду подготовили тренеры-преподаватели ДЮСШ № 1: Алексей Шершнев, Алексей Белов, Ярослав Гладких.

Поздравляем спортсменов и их тренеров и желаем им дальнейших успехов!