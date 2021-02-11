78 годовщину со дня освобождения района отметили в поселениях

11 февраля – день освобождения Динского района от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Во всех сельских поселениях района в течение нескольких дней, с 6 по 11 февраля, прошли торжественные митинги и народные акции.

Так, в станице Пластуновской мероприятие прошло 6 февраля в Центральном парке.

Жители Васюринской собрались у мемориала Неизвестному солдату, чтобы почтить память всех погибших при освобождении своей малой Родины 7 февраля.

Были представители совета ветеранов, администрации поселения, музея боевой и трудовой славы им П.Т. Василенко, казаки, учащиеся станичных школ и сотрудники детских садов, пограничники и многие другие. Почетный караул традиционно доверено пронести представителям Краеведческого отряда «Поиск».

Местные оставили живые цветы и венки у Вечного огня в память обо всех павших в боях за нашу мирную жизнь.

В Старомышастовской, Красносельском, Динской, Агрономе и других сельских поселениях памятные митинги состоялись 11 февраля.

«Сегодня в Динском районе особенный день.

Утром на мемориальном комплексе состоялось возложение венков и цветов, посвященное дню освобождения станицы Динской от немецко-фашистских захватчиков.

Вместе с председателем районного Совета депутатов Юрием Ильченко, депутатом Заксобрания края Сергеем Орловым, главой Динского сельского поселения Виталием Литвиновым, председателем Совета Динского сельского поселения Виталием Беспалько, депутатом гордумы Краснодара Игорем Брагарником, представителями районного совета ветеранов, казачества и других общественных организаций отдали дань памяти воинам, погибшим в беспощадной войне за родную землю», – рассказал глава Динского района Евгений Пергун.