8-летнему Искандеру нужно 87 тысяч на реабилитацию

Мы уже рассказывали про 8-летнего Искандера Ахмадуллина из Уфы. У него сразу несколько диагнозов - дцп, спастический тетрапарез, симптоматическая эпилепсия. Сейчас ему нужны средства на курс профилактики, в клинике "ТУРНЕРА" в Санкт-Петербурге. Сумма сбора - 87 500 рублей.

"Чтобы победить, добиться своей цели - надо идти вперёд! Для нас очень важно вовремя проходить лечение, обследоваться и получать дальнейшие назначения по лечению, корректировать концентрацию противосудорожных препаратов. Только так мы сможем приблизиться к нашей мечте, нашей цели. Я мама и как любая мама хочу только всего хорошего для своего сына, счастливого детства, здорового будущего. Поэтому делаю все от меня зависящее, но без вашей помощи мне не справиться", - объясняет его мама Люция.

По ее словам, только благодаря лечению в клинике "институт медицинских технологий", Искандер потихоньку шаг за шагом начал приближаться к их общей мечте.

"Мне сложно описать словами что я чувствую когда Искандер начинает меня понимать, когда позволяет мне понять его. Каждый прожитый день без приступов эпилепсии для меня бесценен.

Благодаря вам, мы смогли провести две операции. Сейчас предстоит пройти долгий курс профилактического лечения. Просим вас подержать нас", - обращается к неравнодушным Люция.

Карта: 5336 6901 1431 9876 Люция.

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