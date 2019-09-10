8 сентября в Динском районе: обзор, явка и результаты выборов

8 сентября в Динском районе прошли выборы. В Васюринском, Южно-Кубанском, Красносельском, Новотитаровском, Первореченском и Мичуринском сельских поселениях жители выбирали глав. Во всех десяти станицах и поселках района проводились и выборы депутатов.

Избирательных участков на территории всего района было 57. Люди голосовали с 8 утра до 20 часов вечера по московскому времени.

На момент выборов, 8 сентября, в списке избирателей Динского района насчитывалось 105 234 человека. 902 из них проголосовали досрочно, в период с 29 августа по 7 сентября. Избирателей, которые в этом году должны были впервые отдать свой голос — 1605 человек. Для них приготовили памятные значки и сладкие подарки.

Информация по общей явке на выборах публиковалась в течение дня. Так, в 10 часов по данным ТИК она составила 12 588 избирателей (11,84%), в 12 часов возросла до 24 670 проголосовавших (23,2%). В 15:00 избирателей было 36 906 (35,06%), в 18:00 — 40 853 человека (38,82%). В 19:30 явка проголосовавших составила 55 700 человек (53%).

На избирательных участках №12-22 в Первореченском и №12-27 в Красносельском были «электронный урны», голоса там подсчитывались автоматически. На остальных это делали члены избирательной комиссии вручную.

Для тех, у кого не было возможности по состоянию здоровья или инвалидности явиться на избирательный участок, традиционно организовали выборы вне помещения. Для проведения данной процедуры представители участковых комиссий приезжали к таким людям на дом.

На избирательных участках района работали волонтеры. Они помогали маломобильным гражданам: людям с ограниченными возможностями и пожилым жителям. На помощь они приходили и молодым мамам с детскими колясками.

Безопасность и правопорядок проведения выборов обеспечивали более 150 полицейских.

В честь выборов в некоторых сельских поселениях района организовали развлекательную программу. Так, в Южном прошел праздник «Широки просторы наши», где выступали местные творческие коллективы. В Пластуновской в школе №6 (избирательный участок №12-26) состоялся спортивный праздник «Мы выбираем ЗОЖ», где приняли участие около 300 человек. В Динской на участке 12-12 (Детский сад №13) на концерте выступали народный вокальный ансамбль «Коханочка» и воспитанники дошкольного учреждения. Динское хуторское казачье общество на нескольких избирательных участках района угощало людей солдатской кашей.

В выборах депутатов Совета Динского сельского поселения поучаствовал и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев со своей семьей. Он проголосовал на избирательном участке №12-12 в детском саду №13 в Динской.

Результаты голосования стали известны уже на следующий день, 9 сентября. Итоги:

Глава Васюринского сельского поселения — Дмитрий Позов (6015 голосов из 6540; 91,97 % от общего числа проголосовавших);

Глава Красносельского сельского поселения — Михаил Кныш (1356 голосов из 1787; 75,88 % от общего числа проголосовавших);

Глава Мичуринского сельского поселения — Вячеслав Иванов (1276 голосов из 2133; 59,82 % от общего числа проголосовавших);

Глава Новотитаровского сельского поселения — Сергей Кошман (16133 голоса из 16686; 96,69 % от общего числа проголосовавших);

Глава Южно-Кубанского сельского поселения — Александр Уманов (1007 голосов из 1796; 56,07 % от общего числа проголосовавших).

Глава Первореченского сельского поселения - Алеся Духнай (945 голосов из 1203; 78,55 % от общего числа проголосовавших).

С подробными итогами выборов депутатов Совета сельских поселений Динского района можно ознакомиться в раннее опубликованном материале.