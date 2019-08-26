89-летняя Августина Романова: «Двигаться - значит жить».

Августина Антоновна Романова в свои 89 лет может удивить любого физической формой, оптимизмом, активной жизненной позицией. Наша встреча произошла в спортивном комплексе «Аполлон», в группе «Здоровье», куда она ходит три раза в неделю, вот уже в течение шести лет, начиная с 2013 года.

- Августина Антоновна, расскажите о себе, где вы родились, учились, работали?

- Родилась я на Урале, в Свердловской области, Талицком районе, селе Завьялово в 1930 году. Семья была большая, я была двенадцатым ребёнком. Было тяжёлое предвоенное время, материальный недостаток, суровый климат, жизнь была полна лишений, но, несмотря на это, все жили дружно, а родители с детства прививали любовь к труду. В шесть лет пошла в школу, тогда я уже умела читать и писать, благодаря старшим братьям.

Началась война, и учиться в эти годы стало ещё труднее. Но, не взирая на все трудности, училась прилежно и понимала значение образования. Все вместе верили в победу и трудились наравне с взрослыми: ученики сами топили в школе печи, заготавливали дрова для топки.

Закончила Асбестовский горный техникум по специальности «Горный электромеханик», работала на Уральском Машиностроительном заводе, в отделе механики, инженером-конструктором. Работала на производстве до семидесяти лет.

А 2013 году переехала к дочке на Кубань, в станицу Динская, где и живу в настоящее время.





- Каким образом спорт стал неотъемлемой частью вашей жизни?

- Ещё в детстве, в свободное от домашних дел время мы с братьями и сёстрами придумывали различные игры и упражнения, а зимой - катались на лыжах и санках.

Да и в школе самым любимым уроком была физкультура. Особых снарядов и тренажёров тогда не было, но все с удовольствием перемахивали через козла, подтягивались на перекладине, прыгали со скакалками и через верёвку, бегали и, конечно же, участвовали в соревнованиях.

Когда начала работать на заводе, там для всех работников ввели обязательную производственную гимнастику. Тогда ещё нас, молодых девчат, настолько увлекло это нововведение, что физкультминутки стали самым долгожданным промежутком в рабочем распорядке. Все просто загорелись физкультурой! Тогда и договорились продолжить такие же занятия после рабочей смены. С коллегами обратились к администрации с просьбой выделить на один час помещение, так и образовалась группа единомышленников, любителей физкультуры.

Сначала занятия вела я, как инициатор и идейный вдохновитель, а позже нашли тренера.





- Расскажите подробнее о группе «Здоровье», когда и как вы начали здесь заниматься?

- В 2013 году, по приезде в Динскую, я первым делом обратилась в Совет Ветеранов, где и узнала о группе «Здоровье».

Занятия проходят три раза в неделю в спортивном комплексе «Аполлон», под руководством тренера - Ярослава Нарницкого. Несмотря на молодой возраст, он очень ответственно и добросовестно выполняет свои обязанности, всегда доброжелателен и готов при необходимости дать исчерпывающую профессиональную консультацию.

На занятия стараюсь ходить пешком, от дома до спортзала два с половиной километра.





- Как вы считаете современному человеку, достаточно ли быть только физически здоровым?

- Человек должен быть всестороннее развит. В моей жизни было множество увлечений. Когда я вышла замуж, и в 1956 году родились двойняшки - сын и дочь, любимым занятием стало рукоделие. Шила и вязала тёплые вещи для всей семьи. Много вышивала, и сегодня в доме на стене висит картина-вышивка «Кремль», как напоминание о самых приятных моментах жизни.

И вообще, я не привыкла сидеть дома. С удовольствием посещаю культурные мероприятия, которые проходят в ст. Динской. Хожу в библиотеку, в центр «Досуг», на концерты во Дворце культуры. Люблю смотреть фильмы в кинотеатре. Часто с подругами из группы «Здоровье» ездим в город Краснодар на концерты и экскурсии.

Занятие физкультурой - это для меня не просто увлечение, и даже не сформировавшийся за десятилетия образ жизни - это единственный способ продлить свою жизнь, перебороть возраст, сохранить дееспособность. Ведь я уже пятый год живу в частном доме одна, имею участок земли, сама обрабатываю его по мере сил: копаю, сажаю, полю и собираю урожай. Работа на свежем воздухе не только полезна здоровью, но и обеспечивает меня практически всеми необходимыми полезными и экологически чистыми продуктами.





- Какой совет вы можете дать нам, своим современникам?

- Когда иду по улицам, прохожу мимо остановок и вижу молодых людей, уныло поджидающих автобус, то всегда мысленно призываю их: «Не стойте на месте! Двигаться - значит жить, а жить - значит двигаться!».

Конечно же, не лениться, заниматься спортом, ведь это вселяет бодрость, прибавляет жизненной активности, поддерживает физическое здоровье на долгие годы и укрепляет дух!

Сейчас нам кажется, что мы всегда будем молоды, что сейчас не время, вся жизнь впереди и занятия спортом откладываем на очередной «понедельник» или следующий месяц.

Познакомившись с нашей героиней, можно долго удивляться тому, насколько это жизнерадостный человек, как можно в столь преклонном возрасте оставаться при хорошей памяти, быть в отличной физической форме, выполнять такие упражнения, которые не под силу даже молодым. Ответ напрашивается сам собой: необходимо уже сегодня пойти в спортзал, начать делать утреннею гимнастику, на работу отправиться пешком.

Дарья Сердцева



