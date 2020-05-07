9 мая дома. Как при этом объединиться в День Победы всей страной?

Традиционные торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перенесены из-за коронавируса.

В этот раз проводить 9 мая каждая семья будет дома. Как, несмотря на это, можно отметить этот праздник всей страной? Рассказываем.

На 10 часов утра запланировано обращение президента Российской Федерации Владимира Путина, его будут транслировать все каналы в прямом эфире.

Примерно с 11.00 к участникам войны Динского района отправятся поздравительные бригады. Артисты выступят во дворах. Подарки, поздравительные телеграммы и письма передадут родственникам бесконтактным способом.

Как можно поучаствовать в праздновании?

Присоединиться к флешмобу или акции онлайн.

За неделю до Дня Победы стартовали многочисленные онлайн-акции и флешмобы. Все желающие фотографируются с георгиевскими лентами, читают стихи и поют песни о войне, показывают, как разрисовали окна. Все это выкладывают в социальные сети с соответствующими хештегами: #окна_победы #стихиовойне #бессмертныйполкдома #наследникипобеды #георгиевскаяленточка и #лучшедома.

«Бессмертный полк» тоже пройдет онлайн.

Чтобы принять участие в акции, нужно заполнить форму заявки на сайте polkrf.ru. 9 мая видеоряд из снимков будут показывать на сайте «Бессмертного полка», в социальных сетях, в эфире телеканалов и на онлайн-площадках.

«РВС» запустила свою акцию – «Расскажи о своем герое». Мы продолжим публикации роликов в социальных сетях вплоть до 9 мая включительно. Присылать можно в WhatsApp: 8-938-515-94-90.

Спеть всей страной песню. Еще в конце апреля актер Василий Лановой предложил 9 мая в 19.00 всем выйти на балконы с фотографиями родных, участвовавших в войне, и всей страной исполнить «День Победы».

9 мая в 19.00 все телеканалы страны в прямом эфире объявят минуту молчания в память о погибших. После предлагается выйти на балконы, во дворы частных домов или подойти к окнам и петь тот самый «...Праздник со слезами на глазах».

Зажечь свечи и почтить память героев.

В 21.55, как 75 лет назад, по ТВ прозвучит голос Левитана, оповещающий о конце войны. Дослушав легендарного ведущего, можно подойти к окну с зажженным фонариком или свечой.