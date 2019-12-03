97-летний ветеран труда живет в ужасных условиях

В станице Старомышастовской проживает Нина Терентьевна Берданова. Ей 97 лет, она ветеран-тыловик. Всю свою жизнь посвятила работе на благо общества. Она с трудом может передвигаться, старые травмы дают о себе знать каждый день. Нина Терентьевна абсолютно слепа. За ней ухаживает ее 69-летняя дочь Евдокия Николаевна. Каждый день для них является обыденным испытанием, а каждая зима – страшным сезоном. Связано это с тем, что Нина Терентьевна живет даже не в доме, а в ветхой времянке. Ее саманная хата почти три года назад окончательно осела, теперь жить в ней опасно. Вариантов почти не было, поэтому пришлось перебраться во времянку, кое-как приспособив ее для жизни. Сама Нина Терентьевна вместе со своей дочкой жаловаться на условия жизни никуда не хотела. В редакцию «РВС» обратились неравнодушные соседи, которые помогают двум пожилым женщинам по мере своих возможностей.



Евдокия Николаевна сама управляется с хозяйством. Содержит небольшой огород, рубит дрова на топку печи – единственная возможность согреться в промозглые вечера. Иногда она может попросить помощи у соседей – те любезно могут поделиться водой или починить розетку во времянке. Правда, как признается Евдокия Николаевна, последний раз ремонт розетки вызвал массу проблем, потому что проводка в помещении практически пришла в негодность. Провода крошатся, любой дождь может вызвать короткое замыкание. Своими силами Евдокия Николаевна иногда пытается подлатать лачугу: затыкает щели ветошью, иногда штукатурит стены. Большие опасения вызывает крыша времянки.



Кровля «дома» состоит из ветхого шифера, который сыпется даже от мелкого града. Евдокия Николаевна рассказывает, что несколько раз она заделывала бреши обычной монтажной пеной, но это лишь временный эффект. Сама Нина Терентьевна говорит, что крыша беспокоит ее больше всего, но Евдокия Николаевна перебивает: «Да Бог с ним, мама. Зима же на носу, как нам крышу переделывать? Выживем как-нибудь».



Женщины сетуют, что обещаний было много, но вспоминают о пожилом ветеране лишь на 8 Марта и в День Победы. Дарят крупу. Когда речь зашла о том, чтобы поставить во времянке цифровую приставку для телевизора, то оказалось, что в бюджете средств на это нет. Евдокия Николаевна говорит, что ее маме очень интересно слушать телевизор: из-за отсутствия зрения она не видит картинку, но уже успела запомнить голоса дикторов и главных политиков России. Ей, как и многим людям, интересно, что происходит в стране.

Воды в помещении нет. Ее нагревают с печкой. Посуду дочь ветерана моет в тазике. В обвалившейся хате летом ставится ванна, в которой можно помыться. Зимой же приходится импровизировать. Дочь купает маму самостоятельно почти всегда.

Когда журналист «РВС» уже собирался уходить от семьи Бердановых, к дому напротив подъехал сосед. Он поприветствовал Евдокию Николаевну и поинтересовался, как в семье дела. Дочь ветерана бодро, но с грустной иронией ответила, что они с матерью лишь считают каждое утро, сколько им осталось жить.

Если Вы хотите помочь Нине Терентьевне материально или оказать помощь по устройству жилья, то свяжитесь с ей дочерью Евдокией Николаевной по телефону 8-918-422-77-44