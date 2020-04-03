После объявления Президента России Владимира Путина о продлении нерабочих будней до 30 апреля в “РВС” прислали массу сообщений. Вот основные вопросы, которыми интересовались читатели:

Куда обращаться, если оказались в тяжелой финансовой ситуации?

Как быть людям, которые работают на индивидуальных предпринимателей и остались без доходов?

Как оплачивать коммунальные услуги, кредиты и ипотеки, если вся семья сидит на карантине и не зарабатывает деньги?

Есть ли какая-то помощь для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию?

Журналист обратилась к заместителю оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Динском районе Александру Фисун.

“Сейчас все региональные органы власти продумывают, как спланировать работу и поддержку населения на ближайший месяц.

Сегодня принимаются определенные решения, которые позволят людям пережить апрель. Мы ждем, когда уже будут озвучены промежуточные.

Никто людей на произвол не бросит.

На горячую линию тоже поступают звонки, жители рассказывают о проблемах в конкретных семьях. Каким образом от них избавиться, оперативно дадим ответ, как только будут приняты окончательные решения”, – прокомментировал он.

"РВС" продолжает следить за развитием событий.