Администрация района: «На Красной в Динской выявлены проблемы»

Улица Красная – одна из актуальных тем среди динчан.

Ее реконструкция вызывает как положительные отзывы среди жителей, так и многочисленные споры и возмущения.

Вспомним, уже обсуждались спиленные деревья, новая тротуарная плитка, дорожные карманы и парковки.

Капитальный ремонт подходит к концу, а обращения в редакцию от местных только копятся. Особенно после ливней. Проблема затопления центральной улицы как была, так и осталась.

Материалы об этом регулярно появляются в «РВС».

Ранее комментарии ведомств, как дорожных служб, так и администрации поселения, сводились к тому, что все под контролем и работа выполняется в соответствии со всеми нормами.

Однако вчера, 21 июля, после очередного сильного дождя администрация Динского района записала обращение, где подтвердила наличие проблем.

«Вместе с тем на финальном этапе завершения работ были выявлены проблемные моменты, связанные с образованием контруклонов, направлением водоприемных воронок, ливневой канализации. Со стороны администрации района, администрации поселения совместно с подрядной организацией и Министерством транспорта края проведены рабочие мероприятия, связанные с устранением данных замечаний. Также в результате обильных осадков, которые прошли, были выявлены еще проблемные места. Каждая ситуация рассматривается отдельно и по ней принимаются меры, которые позволят в будущем обеспечить отсутствие затоплений прилегающих территорий», – отметил в видеообращении начальник управления строительства, транспорта и дорожного хозяйства Роман Саев.

Каким будут окончательный результат и оценка жителей, покажет время. А пока «РВС» следит за ходом работ дальше.