Аграрии ожидают урожай не хуже прошлогоднего

28 июня в администрации Динского района в ходе совещания обсудили сев и уборку урожая.

В своем докладе начальник управления сельского хозяйства Сергей Коробченко отметил, что в этом году основной сев яровых культур в Динском районе был завершен в первой декаде мая. Это можно отметить как положительный факт, потому что были годы, когда сроки смещались даже на июнь.

Сергей Коробченко обратил внимание на основные культуры, выращиваемые в Динском районе. Так, уровень посевов сахарной свеклы снизился. Самая высокорентабельная культура – подсолнечник. В последнее время увеличиваются посевные площади сортов кондитерской направленности. Посевы сои стали снижаться. Это связано с особой чувствительностью культуры, меняющимся климатом или условиями произрастания. Также немного снизились посевные площади кукурузы по сравнению с прошлым годом. Более пяти тысяч гектаров ежегодно занимается овощными культурами.

В июне был проведен смотр культур. Он позволяет понять, насколько успешно проведены уходные работы, оценить состояние посевов, дать прогнозы на урожай. Во время смотра специалисты делятся опытом.