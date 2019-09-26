Агроном: ночью в дом местной жительницы нагло ломился злоумышленник

В поселке Агроном в ночь с 23 на 24 сентября случился инцидент. В дом одной из местных жительниц начал ломиться неизвестный. Когда женщина услышала шум, то подошла к двери. Она спросила, кто там. Злоумышленник, услышав женский голос, начал еще активнее пытаться взломать дверь.

Пытаясь проникнуть в дом, неизвестный повредил обшивку двери.

Женщина включила из дома уличное освещение, но даже это не отпугнуло недоброжелателя.

К счастью, дома был взрослый сын, который также проснулся от шума и выбежал на помощь маме.

Он начал кричать на злоумышленника, чтобы тот немедленно ушел, но реакции не последовало. Тогда парень пошел на кухню и «вооружился» молотком для мяса и крышкой от большой кастрюли, чтобы «держать оборону», если этот человек сможет вломиться в дом.

К счастью, мужской голос отпугнул недоброжелателя, и тот покинул домовладение.

Хозяйка дома обратилась в полицию. Сейчас ведется проверка по данному факту.

Журналист «РВС» пообщалась с заместителем начальника полиции Отдела МВД России по Динскому району Федором Тимченко.

чтобы узнать, как правильно вести себя в данной ситуации и каким образом (в рамках закона) человек имеет право обороняться.

«Конституцией предусмотрена неприкосновенность жилища, жизни и здоровья граждан. К сожалению, злоумышленники нарушают этот закон. Преступный умысел может быть разным в этом случае:

попытка квартирной кражи (если она не удалась, допустим, вора спугнули);

кража имущества (если хозяев нет дома, или же они спят);

грабеж (если владельцы находятся дома, они проснулись от шума);

разбой (людей взяли в заложники, пытаются завладеть чужими вещами с применением насилия)», - рассказал Федор Тимченко.

Заместитель начальника дал советы, как действовать в подобной ситуации, которая может случиться с каждым.

Что делать, если к вам ломится грабитель?

Вызвать полицию. Включить во всем доме (во дворе, если это возможно сделать из помещения) или квартире свет. Если преступник не уходит, а в доме находится женщина, то ей нужно как можно громче возле двери крикнуть пару мужских имен (Например, Ваня, Олег, кто-то ломится в дом. Срочно выйдите и разберитесь с ним). Со стороны улицы открыть на проветривание окно (или же форточку) и как можно громче кричать «Помогите!». Соседи, которые услышат вас смогут помочь. Закрыться в дальней комнате (или в ванной) и ждать прибытие полиции. Если у вас есть запасной выход, всей семьей постарайтесь покинуть помещение.

Если же путей к отступлению нет, а грабители вскрыли дверь, то необходимо обороняться.

Федор Тимченко.

У многих сразу же возникнет вопрос — как законно можно защитить себя, при этом не стать виновным самому?

«Если на вас нападают в собственном доме, обороняться можно любыми средствами. По простому - можно отбиваться всем, что попадется под руку. Но опасность должна быть реальной, например, на вас нападают с оружием, или же пытаются вас убить. Тогда это будет расценено как необходимая оборона (статья 37 УК)», - объясняет страж порядка.

Он приводит в пример несколько реальных ситуаций. Например, в 2010 году в Нижнем Тагиле в квартиру местной жительницы вломились вооруженные преступники. В жилище находилась также сестра хозяйки и двое маленьких детей. Один из нападавших выстрелил в хозяйку. В это время сестра из другой комнаты принесла охотничье ружье, которое принадлежало мужу и передала его владелице дома. Женщина выстрелила в нападавшего и убила его. Ее признали невиновной и квалифицировали это как необходимую оборону.

Другой случай произошел в 2009 году в Славянске-на-Кубани в школе. На одного из учащихся напали одноклассники. У одного из них был нож. Мальчик, обороняясь, этим же ножом убил нападавшего. Ребенок также был признан невиновным по статье «необходимая оборона».

Еще один случай произошел также на территории нашей страны. К 86-летнему ветерану войны вломились грабители. Дедуля, человек прошедший войну, не долго думая, схватил с плиты суп, который как раз доваривался, и выплеснул его на злоумышленников, которые ворвались в жилье. Они сразу же убежали.

Конечно, это случаи из ряда вон выходящие. Для самообороны полицейские рекомендуют приобрести перцовый баллончик (особенно женщинам). Главное — хранить его вдали от детей.

Как происходит передача вызова наряду полиции?

Многих интересует вопрос — как быстро после звонка человека в полицию эту информацию передадут патрульным? Как пояснил Федор Тимченко, полиция на вызов должна приехать максимально быстро. После поступления информации дежурному, он незамедлительно отправляет наряд по указанному адресу. Как только полицейские освобождаются от предыдущего вызова (если такой есть) они сразу выезжают на следующий.

Уголовное дело возбуждается следователем незамедлительно в случае, если совершена квартирная кража. Максимум — в течение дежурных суток. Материал, содержащий признаки преступления, рассматривается трое суток. В случае, если необходима экспертиза, опрос свидетелей — до 10 суток. Если экспертиза длящаяся, то до 30 суток может продлить его курирующий заместитель прокурора.

«Полиция также призывает граждан быть бдительными. Не оставляйте незапертыми свое жилье. Не храните ключи в «надежном месте» - под ковриком, в почтовом ящике и т. д.

Помните также, что воры первым делом ищут деньги и ценные вещи в белье, в шкафах. Не оставляйте также драгоценности на виду.

Кроме того, если вы уезжаете на отдых, или же в командировку, то не стоит афишировать это в социальных сетях. Не рассказывайте на своих страницах также о сроках отъезда. Сдержите себя и постарайтесь не хвастаться в соцсетях крупными покупками, украшениями. Как вы просматриваете страницы знакомых, так и злоумышленники просматривают всех в поисках «наживы».

Еще один совет — наладьте добрососедские отношения с соседями, чтобы во время вашего отсутствия они смогли присмотреть за жильем», - советует заместитель начальника полиции Отдела МВД России по Динскому району Федор Тимченко.

Все эти советы помогут в большей мере обезопасить себя и свое имущество. Помните, что никто не застрахован от подобного.

Куда обращаться жителям Динского района при экстренной ситуации:

8 (86162) 6-15-94, 8 (999) 437-98-29 (дежурная часть, круглосуточно);

02/102 (полиция).



