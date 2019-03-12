Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» проходит в Динском районе

До 22 марта 2019 года на территории Динского района проводится первый этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

"Мероприятие направлено на выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Целью акции является привлечение общественности к участию в противодействии незаконного оборота наркотиков, сбора и проверки оперативно-значимой информации", - пресс-служба ОМВД России по Динскому району.

В рамках акции сотрудниками полиции проводятся рейдовые мероприятия по возможным местам сбыта наркотиков и иные профилактические мероприятия. Граждане могут сообщить в полицию о фактах распространения наркотиков по телефонам: (886162) 6-15-94 или 102.