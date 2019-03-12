Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» проходит в Динском районе

Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» проходит в Динском районе
Фото: zdrav.tomsk.ru

Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» проходит в Динском районе

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7 часов назад Акция против наркотиковГазета РВСДинской районНовостиОМВД Динского районаСообщи где торгуют смертью

До 22 марта 2019 года на территории Динского района проводится первый этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

"Мероприятие направлено на выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Целью акции является привлечение общественности к участию в противодействии незаконного оборота наркотиков, сбора и проверки оперативно-значимой информации", - пресс-служба ОМВД России по Динскому району.

В рамках акции сотрудниками полиции проводятся рейдовые мероприятия по возможным местам сбыта наркотиков и иные профилактические мероприятия. Граждане могут сообщить в полицию о фактах распространения наркотиков по телефонам: (886162) 6-15-94 или 102.

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