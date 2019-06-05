Акция безопасности на ж/д переезде пройдет в Старомышастовской

6 июня 2019 года в 15.00 часов в станице Старомышастовской на железнодорожном переезде (1587 км) запланирована профилактическая акция в рамках Международного дня безопасности на железнодорожных переездах.

Как сообщает администрация Динского района, Международное железнодорожное сообщество совместно с комиссией Европейского Союза и Европейской экономической комиссией ООН в целях предупреждения аварийности объявили 6 июня 2019 года Международным днем привлечения внимания к железнодорожным переездам.



