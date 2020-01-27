Акция “Блокадный хлеб” прошла в Динской

Сегодня, 27 января, возле Динской межрайонной библиотеки прошла акция “Блокадный хлеб”. Всем желающим раздавали символические 125 граммов хлеба. Тематически одетые волонтеры рассказывали историю тех страшных лет.

Кроме того, звучали стихи поэтов военного времени.

Рядом проходила выставка оружия времен Великой Отечественной войны Краснодарской краевой военно-исторической общественной организации “Гвардия”, а также личной коллекции казака Динского хуторского казачьего общества Андрея Гулакова.

Проходила и выставка художественной литературы “Блокадный Ленинград”.

Акция “Блокадный хлеб”, которая прошла по всей стране, открыла Год Памяти и Славы.