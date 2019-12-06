Акция «Добрый Новый год» ждет благотворителей

Динская районная общественная организация поддержки семей "ДариДобро" объявляет о начале новогодней акции "Добрый Новый год"

«К нам приближается сказочная пора, это то, время когда каждый из вас сможет стать добрым волшебником, исполняющим желания, Дедом Морозом, Снегурочкой и просто хорошим человеком. В Новый год о празднике мечтают все дети, все в предвкушении чего-то доброго, светлого, радостного! Мы обращаемся к вам и просим вашей поддержки и помощи для поздравлений детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из многодетных и малоимущих семей.

"Давайте все вместе подарим им сказку и согреем улыбками детские сердца", - призывает председатель организации Нина Мищенко.

Это могут быть игрушки, сладкие подарки, книги.

Телефон для связи 8-918-469-98-28, Нина Мищенко.

В инстаграме @nina_mishehko #Дари__Добро можно посмотреть отчеты о добрых делах.