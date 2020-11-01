Акция «Главное блюдо праздничного стола» в онлайн-формате

Ко Дню народного единства в онлайн-формате пройдет акция «Главное блюдо праздничного стола». Инициаторы - Совет молодых депутатов Динского района.

К участию в ней приглашаются все жители и гости Динского района.

Для участия необходимо:

приготовить любимое семейное блюдо (блюда национальной кухни приветствуются!);

до 24.00 часов 3 ноября выложить в социальную сеть Инстаграм фотографию сделанного своими руками кулинарного шедевра с поздравлением и добрыми пожеланиями землякам по случаю Дня народного единства, а также поделиться с жителями района рецептом его приготовления;

обязательно указать хештеги #КубаньОбъединяет; #КубаньНашОбщийДом; #КубаньТерриторияЕдинства, #МыВместе #СМДДинской район #Динскойрайон #главноеблюдо

Итоги акции подведут 4 ноября на официальной странице администрации Динского района в Инстаграм https://www.instagram.com/dinskoiraion/

Победит тот, чье фирменное семейное блюдо наберет набольшее количество голосов (лайков).

Победителя наградят сертификатом на посещение кафе в станице Динской.