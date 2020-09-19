Динской район присоединяется к Всероссийской акции «На работу на велосипеде», которая пройдет 22 сентября.

"В этот день всем жителям района предлагается пересесть на двухколесный транспорт и добраться на нем до своего рабочего места, что позволит покрыть ежедневную потребность организма в физической активности, улучшить экологическую обстановку в районе и существенно сэкономить на проезде в общественном транспорте", - объясняет цель акции пресс-служба администрации Динского района.

Чтобы принять участие в акции достаточно желания и наличия велосипеда.



