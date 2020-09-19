Акция "На работу на велосипеде" пройдет в Динском районе

Акция

Акция "На работу на велосипеде" пройдет в Динском районе

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14 часов назад 22 сентябряАкцияГазета РВСДинской районНа работу на велосипедеНовости Динского района

Динской район присоединяется к Всероссийской акции «На работу на велосипеде», которая пройдет 22 сентября.

"В этот день всем жителям района предлагается пересесть на двухколесный транспорт и добраться на нем до своего рабочего места, что позволит покрыть ежедневную потребность организма в физической активности, улучшить экологическую обстановку в районе и существенно сэкономить на проезде в общественном транспорте", - объясняет цель акции пресс-служба администрации Динского района.

Чтобы принять участие в акции достаточно желания и наличия велосипеда.


Комментарии

Ольга
Ольга 9 часов назад

Мозгов бы еще администрации, цены бы им не было! Ничего что большинство работают в городе! Это ехать по федеральной трассе, где аварий и без велосипедистов хватает!

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сеня
сеня 7 часов назад

У нас дороги как раз только под велосипеды и приспособлены, ага. У ГАИшников будет весёлый денёк, куча ДТП обеспечена. Хотя б без трупов.

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