22 июня 2019 года традиционно жители и гости Динского района почтут память героев в одну из самых печальных дат в истории России — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны.

В память о миллионах погибших 22 июня в 4 часа утра на мемориальном комплексе станицы Динской состоится акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби.

Организаторы приглашают принять в ней участие всех, кто неравнодушен к великим подвигам советских солдат, сражавшихся за нашу Родину!

Сбор участников акции 22 июня в 3 часа 30 минут на Мемориальном комплексе.

За дополнительной информацией можно обращаться в отдел по делам молодежи администрации Динского района по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 72а и по телефону 8(86162)6-25-85.