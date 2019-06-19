Александр Харченко: воплотил мечту в реальность

История небольшой пивоварни из Динской – это пример того, как люди, достигнув определенных высот в своем деле, создав стабильное положение для своей семьи, решаются на крутые перемены в судьбе.

Об этом мы поговорили с пивоваром Александром Харченко.

Четыре года назад Александр вместе со своим компаньоном (другом детства, соратником, единомышленником и кумом, подчеркивает наш герой) Александром Плохим открыл крафтовую пивоварню в Динской. Если рассказывать кратко, то вот и весь сказ. Открыли, работают, имеют планы на будущее. Но любое новое дело – это история воплощения мечты в реальность, достижения целей, крутых поворотов в судьбе.

О мечте

– В свою первую поездку в Чехию я попал на местную мини-пивоварню и попробовал там напиток их производства. Никогда раньше такого вкуса я не пробовал. Меня он зацепил и уже не отпускал. Обычно так говорят про любовь с первого взгляда. Наверное, так все и было. Я моментально понял, что хочу связать свою дальнейшую жизнь с производством пива. Что хочу варить продукт, которым буду гордиться, который будет так же цеплять, нести в себе культуру и многовековые традиции. В моей голове сложился пазл. Я загорелся идеей стать пивоваром.

На тот момент я работал в индустрии развлечений. Наша компания занималась аудио- и видеооборудованием. Прошел путь от менеджера до директора, в подчинении – почти 50 человек. Служебный автомобиль, работа интересная, заработок. Но… Я хотел воплотить в жизнь что-то свое. Я хотел вложить душу, интерес, энергию в свое дело.

Главным соратником и единомышленником в моем деле стал друг детства Александр Плохой. Без него ничего бы не случилось. У меня много друзей, и это хорошо. Но, услышав мою идею, мне все отвечали: да ты с ума сошел, куда ты лезешь, у тебя все прекрасно, работа хорошая. Саша сказал, что тоже хотел бы заняться пивоварением, но не представляет, с чего нужно начинать.

Это вообще реально?

– Друг сказал: давай. Жена поддержала. Меня порой спрашивают: как тебе удалось уговорить семью, заручиться поддержкой? Особо не пришлось, если честно. Наверное, увидели блеск в глазах, интерес, цель, энергию, чтобы воплотить это все в реальность. Почти год я оставался на прежней работе, завершая свои дела там. Попутно осваивал азы пивоварения, практиковался, в том числе и в Чехии на небольших ремесленных пивоварнях. Чтобы начать воплощать задуманное, пришлось продать все. В буквальном смысле все, что можно. Включая дом. Оставил себе гитару, так как понял, что такой инструмент себе точно больше не куплю. С женой и сыном переехали на съемную квартиру. Распродать имущество пришлось и Саше.

Но деньги – не самое главное для начала бизнеса. Их всегда можно найти, привлечь инвесторов. Главное – соратники, люди, с которыми ты будешь воплощать задуманное.

Получив и первое, и второе, мы принялись за дело.

Сквозь тернии

– Нужно было построить здание, оборудовать его всем необходимым, найти поставщиков. Оформить все. Трудности начались сразу. Оборудование решили закупать на Украине, а тут как раз началось: доллар взлетел, Донбасс. Мы уже внесли солидные деньги украинским партнерам, и тут вдруг все оказалось под угрозой. Мы рискнули всем, что у нас было. Плюс кредиты, так как своих денег твсе равно не хватило. Не передать словами тот стресс. Но надо отдать должное нашим партнерам, они проявили себя очень достойно: рассчитали нас с учетом прежней цены на доллар и не подвели с поставкой.

5 марта 2015 года мы заложили первый кирпич пивоварни, а 4 сентября сварили первое пиво.









О деле

Пивоварни – сейчас сумасшедший тренд. В свое время был такой же бум с парикмахерскими. Многим казалось, что они сейчас месяц отучатся на курсах и будут зарабатывать огромные деньги. Но есть классные мастера, а есть дилетанты, как и в любом другом деле.

Люди начинают варить пиво, считая, что на этом можно заработать очень много денег. Конечно, любое дело должно приносить прибыль. Можно говорить о любви к профессии, кушать все равно что-то надо. Прибыль – важная составляющая. Для кого-то она на первом месте, для кого-то на втором, на третьем. Здесь большой закон экономики срабатывает так: чтобы получить максимум прибыли, нужно либо продать подороже, либо сократить затраты. Большие заводы могут себе позволить это. Маленьким выживать сложно. Но и я ни в коем случае никогда не скажу плохо о конкурентах, потому что понимаю: они делают продукт, который востребован, и у потребителя всегда есть выбор. Но если мы поставили себе цель делать классный продукт, нельзя давать слабину по принципу "и так сойдет". Надо развиваться, совершенствоваться. Это – наше дело, наше лицо. Слепо за прибылью мы не гонимся. Иначе неизбежно потеряем качество. У нас именно ручное производство. Мы сами создаем тот напиток, который продаем. Сейчас мы продаем его здесь и поставляем в несколько заведений Краснодара. Мы не поставляем его в «разливайки», в которых не обеспечивают должное хранение, санитарные условия. Для меня это важно.

О моде

Крафтовое пивоварение – это сейчас модно. Крафт – рукоделие. Ручное производство. Но тут тоже важно понимать, что принцип «Я художник. Я так вижу» не всегда работает. В любом деле есть каноны, основа, которая становится структурным каркасом произведения. В музыке так, в танцах, в самых разных профессиях: изучи основы и твори что-то свое. Красота – вкуса, произведения – это прежде всего гармония. А добиться ее можно только изучив процесс.





О семье

– У нас семейное производство. Мы с вами сейчас разговариваем, а сын мой там пиво варит. Сын моего друга сейчас в армии, но, когда он здесь, тоже помогает. Жены здесь, мы сами, родители, друзья. Все помогают, и я им за это очень благодарен. У нас единственные нанятые работники – это продавцы. Да и то они уже часть семьи. Мы же на работе проводим времени больше, чем дома. Важно, чтобы работа была максимально по душе. Я всегда подчеркиваю, что все наши успехи и заслуги – это работа всей нашей команды.

Часть нашей команды: Виктория Стаценко, Оксана и Александр Плохие, Александр и Анастасия Харченко.

О рекламе

– Наш продукт по закону не особо порекламируешь. На мой взгляд, самая лучшая реклама – это сарафанное радио. Если нас рекомендуют своим друзьям, то это лучше плаката и видеоролика. Ценнее. Особая радость – это когда гости возвращаются к нам снова и снова.

О Чехии

– Очень уважаю и немецкую, и бельгийскую школы пивоварения, но чешская мне ближе, роднее. Там я проходил практику, учился. В 2018 году получил подтверждение моей квалификации пивовара в профессиональной ассоциации чешских пивоваров Czech brewmasters. А в феврале этого года мы возили два сорта пива на 29-й международный фестиваль «Золотая пивная печать». Это самый престижный конкурс для пивоваров в Чехии и один из знаковых в Европе. Завоевали бронзовую медаль. Это достижение! Участвовали 250 пивоварен из 20 стран мира. На суд дегустаторов (более 150 человек) было представлено более 1200 образцов. И напиток, произведенный в Динской, стал призером. Честно скажу, я горжусь этим.

О себе

– Нахожусь ли я в числе крутых пивоваров? Сразу приходит на ум простая истина: в любом деле, которое ты любишь, чем больше ты познаешь, тем больше понимаешь, как ничтожно мало ты знаешь… С другой стороны, можно и похвастаться, «Золотая печать» не зря же дается.





О культуре

– Говоря об алкоголе, мы все понимаем, какая проблема связана с его употреблением. Конечно, надо пить в меру. Как и с любым другим продуктом. Злоупотребление тортиками тоже до добра не доведет. Нужна мера и качественный продукт, несущий в себе культуру и традиции производства.

О счастье

– Мне нравится, что не приходится делить свою жизнь на работу и семью. Мне нравится заниматься любимым делом, развиваться в нем, ставить цели и достигать их. Мне нравится, что вокруг меня – мои самые близкие и дорогие мне люди, моя семья, наша команда.

И просто каждый день понимать, что счастье – вот оно, здесь и сейчас.