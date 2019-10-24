Александр Лехкий: «Надо быть готовым помочь даже в свой выходной день»

В программе учебного заведения ему всегда нравилось изучать направление терапии, раздел кардиологии. На 3 курсе он с интересом познавал фармакологию, где нужно запоминать наименования препаратов.

Так как студент родом из Динского района, каждое лето он проходил практику в Динской ЦРБ. Первые три курса стажировался в отделении скорой помощи, после этого был хирургическом, терапевтическом отделениях и даже в роддоме.

Сейчас, кроме учебы, уже год официально он работает фельдшером выездной бригады скорой помощи. Чаще всего во врачебной бригаде, выполняет манипуляции, которые назначает врач. Кроме этого, следит за тем, чтобы в специальном переносном ящике всегда находились нужные препараты и расходные материалы, проверят аппаратуру, чтобы была заряжена и исправна.

Больше всего в начале работы медицинский брат переживал за то, что пришел работать на 5 курсе, но кроме внутримышечных инъекций, делать руками ничего не умел. Например, ставить катетер или выполнять внутривенные инъекции.

«Волновался, что со мной никто «нянчиться» не станет и будут требовать то, что я должен знать. Но это оказалось не так. Все очень приветливые, дружелюбные. Фельдшеры, врачи, с кем работал - все учили меня, как правильно что-либо делать», - дополнил Александр.

Выходить на работу ему было не страшно, так как за время практики это место для него стало знакомым, он понимал, как здесь все происходит, коллектив тоже уже являлся не чужим.

«Сотрудники разных возрастов, я самый молодой из всех, но при этом у меня хорошие отношения со всеми. Коллеги помогают во всем. Относятся дружелюбно. С ними мы можем даже поговорить на темы, не связанные с работой», - поделился он.

Проработав год, Александр может сказать, что он не ошибся с выбором профессии.

«Ты едешь на вызов и не знаешь, что тебя там ожидает. Ты не сидишь как другой врач в своем кабинете и не наблюдаешь одни и те же лица. Как минимум, каждый час у тебя сменяется обстановка, дорога, ты всякий раз приезжаешь в новый дом, видишь разных людей, которым нужно помочь. Наверное, то, что не приходится сидеть на месте, и привлекает в моей специальности», - пояснил медбрат.

Работа в сельской местности, по его словам, отличается от городской. Во-первых, нагрузкой. В Динской ее хватает, но она меньше, чем в городе. Во-вторых, в Краснодаре встречаются сложности с тем, что когда нужна госпитализация пациента, важно знать приказы, куда именно его необходимо доставлять. В районе же всех везут в Динскую ЦРБ. Кроме этого, Александр отметил такие плюсы как: более дружелюбный народ, меньшая плотность населения и отсутствие пробок.

Он рассказал, что сильней всего запоминаются ДТП с большим количеством пострадавших, или когда необходима реанимация больных.

Случай, который он еще долго не забудет, произошел во время практики на 3 курсе.