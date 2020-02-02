Александр Санжаренко 7 месяцев назад упал и сломал позвоночник в грудном отделе. "Сейчас он не может самостоятельно ходить и передвигаться.

Мужчина трудился строителем. Но случилась трагедия - упал со здания, где проводил работы. Жена и дети осталась без кормильца", - сообщили в "РВС" близкие семьи, которые живут в Динской.

Семья Санжаренко живет рядом со станицей Новотитаровской - в поселке Северном.

"Врачи собрали титановую конструкцию, за 7 месяцев есть небольшие улучшения и есть шансы встать на ноги. Нам необходима Ваша помощь в оказании сбора средств, любая сумма не будет лишней. Мы с маленькими детьми нуждаемся в нем. Помогите нам", - просит жена Наталья.

Мужчине дали 1 группу инвалидности.

Сейчас Александр находится на реабилитации в Крыму в Сакском военном клиническом санатории им. Н. И. Пирогова.

Каждый день пребывания там обходится очень дорого. Понадобится еще не один курс реабилитации. Семье попросту неоткуда взять такие деньги. Они очень надеются на помощь неравнодушных людей.

Александр Санжаренко очень хочет снова ходить и стать опорой для своей семьи.

С ним можно связаться напрямую: 8 (989) 815-99-89. К этому номеру привязана карта "Сбербанка": 4817 7602 3434 0770

Все неравнодушные могут оказать финансовую помощь. Еще одна карта "Сбербанк": 2202 2013 6208 2501 Санжаренко Наталья Николаевна (жена).