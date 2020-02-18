Алексей Моторыгин установил очередной рекорд России по плаванию

15-16 февраля 2020 года в городе Евпатории прошел Открытый кубок республики Крым в категории “мастерс” “Кубок Тавриды” по плаванию, на котором динчанин Алексей Моторыгин установил рекорд России в категории “мастер” в смешанной эстафете 4х200 вольным стилем.

Спортсмен входит в команду “Кубань-Мастерс”.

Кроме того, он также занял два первых места в личном зачете – 100 баттерфляй и 100 комплексное плавание.

“Большое спасибо ребятам из команды, которые меня отлично поддерживали”, – говорит Алексей.

На вопрос, как проходила подготовка к соревнованиям, спортсмен отвечает, что каждый день после работы полтора часа он посвящает тренировкам.

После очередного установленного рекорда Алексей Моторыгин готовится к чемпионату России и Европейским стартам.

“Своими достижениями хочу подать пример юным пловцам, которые тренируются у меня”, – считает спортсмен.

Напомним, 15 декабря в городе Кропоткине проходил 16-й чемпионат Краснодарского края по плаванию, на котором Алексей Моторыгин установил рекорд России в комбинированной эстафете 4х100 м.