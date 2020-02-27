Алиментщики и невыплаты - наболевшая тема родителей-одиночек

В нашей стране вопрос алиментов и их выплат стоит особенно остро. По статистике Росстата каждый пятый родитель, который должен получать алименты, на деле их не получает. А по статистике ФССП в первом полугодии 2019 года в ведомстве находилось около 1,2 млн судебных решений о взыскании алиментов на 167 млрд рублей. В тенденции получается, что количество неплательщиков с каждым годом уменьшается, однако растет сумма среднего долга.

Из статистики можно взять любой частный случай. Например, в редакцию «РВС» обратилась мать-одиночка, которая не получает свои законные алименты аж с 2015 года. Девушка все пять лет пытается “выбить“ с отца своего ребенка хоть какую-нибудь копейку, но всякий раз мешали различные обстоятельства. Бывшие супруги уже давно живут своей жизнью — у девушки появился еще один ребенок от второго брака, злостный неплательщик в третий раз женился и у него уже новое чадо. На ребенка от брака с обратившейся в редакцию девушкой ему, по большому счету, все равно, ведь за всё прошедшее время, по словам девушки, он ни разу не поинтересовался о жизни и здоровье своего отпрыска.

Как рассказывает девушка, она неоднократно обращалась в службу судебных приставов с просьбой о помощи. На данный момент уже стоит вопрос о возбуждении уголовного дела за злостное уклонение от выплат алиментов, назначенных по решению суда. Однако приставы так и не смогли выследить неплательщика — всякий раз он оказывался не дома, хоть его бывшая супруга и говорит, что его просто скрывает сестра. В ФССП Динского района отреагировали на обращение «РВС» по данному вопросу и пообещали во всем разобраться. Как бы там ни было, но на решение подобных проблем в любом случае требуется время, поэтому приставы заверили, что примут меры в самые короткие сроки.