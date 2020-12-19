Ансамбль из Динского района получил награду в международном проекте за песню о маме

Вокальная группа «Рябинушка» из станицы Воронцовской Динского района награждена дипломом лауреата I степени в международном конкурсе музыкальных и танцевальных жанров. В проекте выступили 300 участников из России, от Владивостока до Калининграда, и ближнего зарубежья.

Коллектив «Рябинушка» создан в 1965 году.

Творчество коллектива оценено по достоинству не только жителями райцентра, но и края. Эта группа является постоянным участником всех праздничных мероприятий.

В состав коллектива входят женщины различного возраста и характера. В настоящее время все участницы пенсионеры. Но всех их объединяет удивительная энергия, любовь к русской песне. Каждая вокалистка обладает неповторимой сценичностью облика, своеобразием темперамента и каждая, несомненно, оставляет свой особый след в судьбе ансамбля.

Шли годы - менялись руководители группы. В октябре 2014 года коллектив возглавила Галина Петровна Барилова, неоднократно занимавшая призовые места в различных фестивалях-конкурсах. В коллективе творческая атмосфера. Участники вокальной группы «Рябинушка» относятся к своему делу с большой ответственностью, что помогает создавать благоприятную обстановку в коллективе. С каждым годом наблюдается ее творческий рост.

Репертуар изобилует разноплановыми произведениями, в числе которых много песен тематического характера, казачьих, украинских, песен кубанских авторов, женщины с удовольствием исполняют песни российских и советских композиторов, а также большое внимание уделяют старинным песням, которые исполняют без музыкального сопровождения – а капелла.

За годы своей деятельности вокальный коллектив принимал участие в фестивалях и конкурсах. Неоднократно награжден как районными, краевыми, так и всероссийскими, международными дипломами лауреатов призовых мест и ценными подарками.

В 2020 году, в период карантина участники вокальной группы «Рябинушка» продолжали репетиции, находясь каждый у себя дома. Приняли участие в номинации «Вокальное творчество. Народный вокал»: в городском фестивале-конкурсе (заочно) и 3 раза в международном. Вокальная группа «Рябинушка» награждена:

трижды дипломом лауреата II степени;

четыре раза дипломом лауреата I степени;

2 благодарностями руководителю Галине Бариловой.

Одна из последних наград заработана 29 ноября 2020 г. Вокальная группа «Рябинушка» приняла участие в международном проекте музыкальных и танцевальных жанров «ТЫ - МОЖЕШЬ!» 2020. В конкурсе «МИР ДОБРА», номинации «Моя мама» коллектив исполнил «Песню о маме» Г. Ф. Пономаренко и получил диплом лауреата I степени.

«И сейчас ансамбль не останавливается на достигнутом. Вокальная группа постоянно работает над повышением исполнительского мастерства. По приглашению вновь приняла участие в Международном конкурсе музыкальных и танцевальных жанров «ВДОХНОВЕНИЕ» в Москве. Подведение итогов состоится 25 декабря 2020 г. С нетерпением ждем результатов!» - поделилась руководитель Галина Барилова.