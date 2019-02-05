Антон Самарин просит помощи на лечение
Пластуновцу Антону Самарину нужна помощь в сборе средств на лечение в реабилитационном центре «Преодоление», который находится в г. Москва.
Ему поставлены диагнозы: травматический разрыв межпозвоночного диска на уровне шеи, полный сцепившийся вывих С4 позвонка с тотальным стенозом позвоночного канала на этом уровне, ушиб-сдавление спинного мозга с синдромом полного нарушения проводимости с уровня С4, краевой перелом тела С5.
Травмы получены на работе.
На тридцатидневный курс лечения требуется 375 тысяч рублей.
Семья Самариных будет очень благодарна любой помощи.
О поступлении денежных средств на карту будут высылать фотоотчет.
Карта «Сбербанка» : 4276 3000 2824 7230
Карта «Альфа-банк» : 5559 4950 6251 8671
(Обе карты оформлены на жену — Ю. В. Самарина).
Номер для связи: 8 (918) 021-77-04.
Комментарии
Так если на работе, то к работодателю и нужно обращаться.
На какой работе???В эпикризе русским языком написано,что травма бытовая и каким образом получена.Или у человека работа такая была - в пруд нырять?