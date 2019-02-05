Антон Самарин просит помощи на лечение

Антон Самарин просит помощи на лечение

Антон Самарин просит помощи на лечение

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4 часа назад Газета РВСДинской районДобрые делаМужчине нужна помощьНовостиНужна помощьПластуновская

Пластуновцу Антону Самарину нужна помощь в сборе средств на лечение в реабилитационном центре «Преодоление», который находится в г. Москва.

Ему поставлены диагнозы: травматический разрыв межпозвоночного диска на уровне шеи, полный сцепившийся вывих С4 позвонка с тотальным стенозом позвоночного канала на этом уровне, ушиб-сдавление спинного мозга с синдромом полного нарушения проводимости с уровня С4, краевой перелом тела С5.

Травмы получены на работе.

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На тридцатидневный курс лечения требуется 375 тысяч рублей.

Семья Самариных будет очень благодарна любой помощи.

О поступлении денежных средств на карту будут высылать фотоотчет.

Карта «Сбербанка» : 4276 3000 2824 7230

Карта «Альфа-банк» : 5559 4950 6251 8671

(Обе карты оформлены на жену — Ю. В. Самарина).

Номер для связи: 8 (918) 021-77-04.

Комментарии

сеня
сеня 4 часа назад

Так если на работе, то к работодателю и нужно обращаться.

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Баян Ширянов
Баян Ширянов 4 часа назад

На какой работе???В эпикризе русским языком написано,что травма бытовая и каким образом получена.Или у человека работа такая была - в пруд нырять?

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