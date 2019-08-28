«Аполлон» распахнет свои двери перед всеми желающими
7 сентября 2019 года в 10.00 Детско-юношеская спортивная школа № 1 приглашает всех в спортивный комплекс «Аполлон» на праздник «День открытых дверей».
В программе мероприятия:
Знакомство с тренерами-преподавателями отделений легкой атлетики, спортивной акробатики, греко-римской борьбы, полиатлона, тяжелой атлетики, пауэрлифтинга, гребли на байдарках и каноэ, художественной гимнастики, баскетбола.
Запись в секции.
Всех желающих приглашают по адресу: ст. Динская, ул. Дружбы, 30Б, УСК «Аполлон».
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