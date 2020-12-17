Арман Акопян нуждается в ортопедической кровати

В 2015 году на глазах у 5-летнего Армана Акопян убили маму. Мальчик пострадал тоже, преступник вонзил ему в спину нож, нанеся ранение между 3 и 4 позвонком. Ребенок оказался в инвалидном кресле.

Опекать его стали бабушка Гретта и дедушка Эдуард.

13 октября в Санкт-Петербурге Арману сделали операцию, поставили пластину. Сейчас ему нельзя ни ходить, ни сидеть. Вот уже больше двух месяцев он лежит не вставая.

Его бабушка и дедушка обратились в редакцию «РВС» за помощью. Мальчику необходима ортопедическая кровать с различными механизмами. Она облегчит жизнь как семье, так и самому Арману. Сейчас у него большая широкая кровать, которая непригодна для того, чтобы находиться на ней в период реабилитации.

Как утверждает бабушка Гретта, ортопедическое устройство необходимо минимум на год, пока не снимут пластину. Врачи, по ее словам, рекомендуют приобрести кровать на постоянный срок. Подходящая стоит от 50 тысяч рублей. Для семьи это неподъемная сумма.

Помочь можно двумя способами: приобрести кровать самостоятельно или перевести любую сумму на карту бабушке: 2202 2026 9151 6490 (ГРЕТА ВЛАДИМИРОВНА А.).