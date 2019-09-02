Асфальт или резина: что ждет новую детскую площадку
В конце августа детская площадка в центральном парке Динской была закрыта на реконструкцию. Как тогда рассказал нам глава поселения Виталий Литвинов, на месте старой площадки начнут устанавливать новую. Планировалась установка нового оборудования и резинового покрытия.
Не дожидаясь окончания ремонта, на детскую площадку стали наведываться ребятишки. А в редакцию «РВС» поступило несколько обращений от родителей:
Были с детьми были в нашем парке, где делают новую детскую площадку. Мы пришли в недоумение и очень расстроились: вместо обещанного резинового покрытия детям положили асфальт! Такое ощущение что опять сэкономили На этой площадке можно будет разбить нос, руку или голову, а как там находиться летом, когда асфальт сильно нагревается? Это издевательство.
С вопросами читателей мы обратились к главе Динского сельского поселения Виталию Литвинову. Он прокомментировал, что площадка еще не готова, и играть на ней детям попросту нельзя. Многие проигнорировали данный момент и повели ребят на новое оборудование, сняли оградительные ленты.
Ремонт еще не закончен. Мы будем устанавливать резиновое покрытие, как и обещали. Ориентировочно, открытие детской площадки состоится в пятницу, 6 сентября. До этого посещать площадку небезопасно.
Комментарии
Испоганили хорошую детскую площадку, чудаки.....
Да скорее всего, так убого все и останется.
Всем добрый день. А разве резиновое покрытие укладывают на ТРАВУ???? Для него нужна твердая ровная поверхность( бетон или асфальт)