Асфальт или резина: что ждет новую детскую площадку

В конце августа детская площадка в центральном парке Динской была закрыта на реконструкцию. Как тогда рассказал нам глава поселения Виталий Литвинов, на месте старой площадки начнут устанавливать новую. Планировалась установка нового оборудования и резинового покрытия.





Не дожидаясь окончания ремонта, на детскую площадку стали наведываться ребятишки. А в редакцию «РВС» поступило несколько обращений от родителей:

Были с детьми были в нашем парке, где делают новую детскую площадку. Мы пришли в недоумение и очень расстроились: вместо обещанного резинового покрытия детям положили асфальт! Такое ощущение что опять сэкономили На этой площадке можно будет разбить нос, руку или голову, а как там находиться летом, когда асфальт сильно нагревается? Это издевательство.

С вопросами читателей мы обратились к главе Динского сельского поселения Виталию Литвинову. Он прокомментировал, что площадка еще не готова, и играть на ней детям попросту нельзя. Многие проигнорировали данный момент и повели ребят на новое оборудование, сняли оградительные ленты.