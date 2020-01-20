Астрология: 2020 год несет глобальные перемены в мире

Об основных тенденциях года нам рассказала астролог Светлана Франк.

Сначала немного углубимся в процессы...

Юпитер и Сатурн

(эпохальное соединение) встретятся в декабре 2020-го, точное соединение – 21.12.20.

Юпитер перешел в Козерога со 2.12.19 по 18.12.20.

Плутон соединится с Сатурном, точное соединение – 12.01.20.

Юпитер встретится с Плутоном с точным касанием 5.04.20, 30.06.20, 13.11.20.

И это на фоне Сатурна , который «переедет» в Водолея с 22.03.20 по 1.07.20 и окончательно там останется с 17.12.20.

Светлана перевела нам столь сложную схему:

– На сцену выходят тяжеловесы, как лучшие боксеры мира. Все, что будет происходить, имеет политический и экономический контекст, что формирует новый цикл важных социальных программ. Наводится порядок в структуре власти, упорядочивается и отправляется в архив изжившее себя, в том числе и кадры. Возможны важные перемены мирового масштаба.



Могут претерпевать изменения:

система образования: внимательно выбирайте вуз, учебное заведение;

туристическая сфера: рекомендую присмотреться к турам по России либо заранее планировать отдых за границей и получение виз.

Планеты в 2020 году будут в РЕТРО-движении (в эти периоды аккуратно с заключенными

сделками, приобретениями, началом строительства, поездками, предпринятыми действиями,

влюбленностями, вступлениями в брак):

Меркурий

с 17.02-10.03

с 18.06-12.07

с 14.10-03.11.

Венера

с 13.05-25.06

Марс

с 10.09-14.11.

Юпитер

с 14.05-13.09

Сатурн

10.05-29.09



Затмения:

10.01, 05.06, 21.06, 05.07, 30.11, 14.12.

Светлана порекомендовала и несколько дат для заключения брака в первой половине года,

например: 4.02, 22.03, 28.03, 4.04. Но астролог отметила, что даты нужно смотреть во взаимосвязи гороскопов молодоженов.



