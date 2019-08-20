Аварии в Динском районе. Пострадали двое детей

19 августа в 00.01 на автодороге М4 «Дон» (1310 км) произошла авария. Водитель авто «Тагаз» ехал в сторону Ростова, не выбрав безопасную скорость движения, он столкнулся с «Ладой-Ларгус». После удара первая машина опрокинулась. Пострадали водитель и пассажир «Тагаза», а также 12-летняя пассажирка «Лады».

Сегодня, 20 августа, в 11.10 ДТП произошло на автодороге «Калинская-Новотитаровская». Водитель «Део-Нексиа» не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигающего автомобиля «Киа-Рио» и столкнулся с ним. В результате пострадала 2-летняя девочка, которая находилась в автокресле второй машины.

ОГИБДД по Динскому району напоминает, что с 19 августа по 6 сентября проводится 3 этап профилактической операции «Внимание, дети!»

«Хотелось бы обратиться к участникам дорожного движения и к родителям: строго соблюдайте правила дорожного движения, перевозите детей в специальных удерживающих устройствах и помните: родители должны являться примером, переводить своих детей через проезжую часть по пешеходным переходам», – призвал начальник ОГИБДД ОМВД России по Динскому району подполковник полиции Виталий Криворучко.