Авария около Динской. Пострадал пассажир

22 января в 13.36 на автодороге М-4 «Дон» недалеко от Динской произошло ДТП.

Водитель автомобиля «Форд-Фокус» ехал со стороны г. Кореновска в сторону г. Краснодара по левой крайней полосе. При перестроении в правую полосу не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с автомобилем «Хендай-Элантра», который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Хендай-Элантра», у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Госпитализирован в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые водители! Госавтоинспекция Динского района призывает вас помнить о своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Помните, что от ваших действий зависит жизнь и здоровье пассажиров. Соблюдайте скоростной режим, исключите опасные маневры», – напоминает начальник ОГИБДД отдела МВД России по Динскому району Артур Иванов.