Автоинспекторы обучают малышей безопасности дорожного движения

В Динской районе с 20 декабря стартовали пятые этапы профилактических мероприятий «Внимание-дети!» и регионального проекта «Безопасность дорожного движения».

Сотрудники дорожной полиции до 27 декабря будут проводить со школьниками и воспитанниками детских садов разъяснительные беседы на тему безопасности дорожного движения в зимнее время года.

Во время них они напоминают детям о правилах безопасного поведения на дороге во время школьных зимних каникул, новогодних и рождественских праздниках. В ходе встреч уже проведены разъяснительные беседы, познавательные викторины и лекции.

С учащимися начальных классов общеобразовательных учреждений организованы пешеходные экскурсии на улично-дорожной сети вблизи школ. Особое внимание уделено индивидуальным схемам безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом».



