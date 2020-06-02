Автоинспекторы провели рейд по контролю работы автобусов. Итог

Автоинспекторы провели рейд по контролю работы автобусов. Итог

Автоинспекторы провели рейд по контролю работы автобусов. Итог

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11 часов назад Газета РВСГосавтоинспекция Динского районаДинской районМероприятие "Автобус"Новости Динского района

С 25 по 29 мая в Динском районе прошло профилактическое мероприятие «Автобус».

Сотрудники Госавтоинспекции провели рейды по выявлению нарушений при пассажирских перевозках, проверили техническое состояние автобусов, наличие у водителей необходимой документации, соблюдение транспортной дисциплины.

За период мероприятия автоинспекторы осмотрели 97 автобусов, выявили 28 административных правонарушений, из них 13 по технической неисправности.

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