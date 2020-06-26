Автоинспекторы района и аниматоры снимают ролики для детей. Видео

Госавтоинспекторы Динского района и аниматоры снимают видео с призывом соблюдать ПДД.

В ролике ниже мультипликационные герои сначала обращаются к детям, напоминая им о правилах перехода проезжей части, опасности игр вблизи дороги и правилах езды на велосипеде. А потом и ко взрослым, объясняя важность использования детского удерживающего устройства при перевозке детей в автомобиле и необходимости регулярного повторения ПДД с детьми.

Госавтоинспекция Динского района призывает взрослых и детей помнить о собственной безопасности и соблюдать правила дорожного движения.