Автоинспекторы района проверяют пассажирские автобусы

Автоинспекторы Динского района регулярно проводят массовые проверки пассажирских автобусов.

«Это делается в целях повышения безопасности, профилактики аварийности в области пассажирских перевозок автобусами на территории муниципалитета и пресечения нарушений», – сообщает районная пресс-служба ГИБДД.

Дорожные полицейские проверяют техническое состояние транспорта, а также проводят с водителями автобусов разъяснительные беседы.

Автоинспекторы напоминают водителям о важности соблюдения скоростного режима и недопущения опасных маневров на дороге.

"Уважаемые водители пассажирских автобусов! Помните, что от Ваших действий зависит жизнь и здоровье пассажиров. Соблюдайте Правила дорожного движения, будьте внимательны на дороге" - призывает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.

