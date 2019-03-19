Автомобиль провалился в люк. Что делать?

Попадание колеса автомобиля в люк, падение снега, наледи, сосульки, дерева на крышу всегда являются неприятными для автолюбителей фактами, которые влекут за собой порой достаточно серьезный ущерб.

Какой должен быть алгоритм действий у автомобилиста в случае возникновения такой неприятной ситуации, рассказал юрист Дмитрий Рябов.

Все зависит от того, ехал ли автомобиль или находился в неподвижном состоянии.

Если ваше транспортное средство двигалось, для фиксации происшествия, которое будет относиться к ДТП, необходимо вызвать сотрудников ДПС ГИБДД.

Если же транспортное средство находилось не в движении, а, например, на стоянке многоквартирного дома, на парковке торгового центра или вдоль проезжей части, необходимо звонить в полицию и на место прибудут сотрудники патрульно-постовой службы либо отдела дознания.

Далее следует придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1.

Необходимо сделать несколько фотоснимков упавшего дерева, веток, открытого люка, автомобиля под разными углами с привязкой к местности (к зданиям, знакам дорожного движения, природным объектам).

Посмотреть, нет ли на фасадах соседних зданий камер видеонаблюдения. Если есть, попросите переписать запись на свой носитель.

При наличии свидетелей запишите их контактные данные. Если потребовались услуги эвакуатора, обязательно возьмите квитанцию об оплате для дальнейшего взыскания с виновника.

Шаг 2.

После прибытия должностного лица необходимо внимательно прочитать подготовленные им схему и протокол, зафиксировать в них данные (марку, номер автомобиля, ваши личные данные, адрес происшествия, перечень повреждений). При необходимости внести замечания в документ и только после этого его подписать, взяв копии у сотрудников. Также необходимо указать на наличие фотографий, записи с видеорегистратора, свидетелей.

Шаг 3.

Необходимо установить лицо, ответственное за причинение ущерба. Это может быть собственник здания или участка, управляющая компания, "Водоканал", дорожная служба. Самый простой и быстрый способ – зайти на сайт Росреестра и посмотреть на публичной кадастровой карте принадлежность участка и его границы или сделать запрос в Росреестр или в местную администрацию в зависимости от того, какое происшествие произошло.

Шаг 4.

После того как происшествие зафиксировано, основные доказательства собраны и виновник определен, необходимо обратиться в экспертную организацию для подготовки заключения о стоимости восстановительного ремонта автомобиля, уведомив о дате проведения экспертизы предполагаемого виновника нанесенного ущерба. В случае, если на транспортное средство упало дерево, следует обратиться в кратчайшие сроки в экспертную организацию, которая имеет в своем штате эксперта-биолога, для проведения экспертизы по определению причины падения дерева.

Шаг 5.

Обратитесь к предполагаемому виновнику с претензией, которая в данной категории дел и не является обязательной процедурой, но ее написание иногда позволяет сэкономить время на разрешение спора. В претензии следует указать обстоятельства происшествия, сумму восстановительного ремонта и требование возместить ущерб добровольно. Приложить заключение эксперта и документы, полученные у должностного лица.

Шаг 6.

Если вы получили отказ от добровольного возмещения вреда, обратитесь в суд с исковым заявлением.

"Можно сделать вывод, что любое повреждение вашего автомобиля не по вашей вине должно нести за собой ответственность для лица, по вине которого наступил ущерб. Но для привлечения такого лица к материальной ответственности необходимо приложить максимум усилий по сбору доказательств его вины", - подытожил Дмитрий Рябов.