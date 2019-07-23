Автостанцию в Динской отремонтируют?

Вопрос автостанции в станице Динской стоит очень остро. Не один раз «РВС» писала об аварийном состоянии здания и ужасной дороге вокруг него.

И вот сегодня, 23 июля 2019 года, в редакцию обратились местные жители с вопросами о том, неужели будет произведен ремонт автостанции: «С утра вся администрация здесь. Что-то ходят, обсуждают. Неужели наконец-то ремонтировать будут?».

Пока официальной информации нет. «РВС» направила запрос в районную администрацию, чтобы узнать о дальнейших действиях власти.

Насколько стало известно журналисту из собственных источников, утром там проходило планерное совещание.

После процедуры банкротства АТП, которая сейчас происходит, планируется провести масштабную реконструкцию не только здания, но и всей привокзальной площади.

По другой информации, в ближайшее время будет проведен ямочный ремонт дороги, а само аварийное здание оградят профнастилом.





Как сообщил глава Динского района Евгений Пергун в своем аккаунте в Инстаграм, «территория автостанции закреплена за ОАО «Динское АТП» и находится в реестре государственной собственности Краснодарского края. Поскольку в АТП сейчас идет процедура конкурсного производства и распродажи имущества, финансирование мероприятий по реконструкции здания автостанции и благоустройству прилегающей территории запрещено законодательством.

Однако в таком состоянии объект оставаться не может.

Сегодня с министром транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексеем Переверзевым и представителем конкурсного управляющего обсудили, как организовать здесь ямочный ремонт и другие неотложные работы».



