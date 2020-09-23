Бабушка неделю ночевала на улице. Нашлись те, кто ее приютил

Бабушка неделю ночевала на улице. Нашлись те, кто ее приютил

Бабушка неделю ночевала на улице. Нашлись те, кто ее приютил

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9 часов назад Газета РВСДинской районНовости Динского района

«В Динской по Суворова возле одного из ресторанов сидит бабуля, говорит, что у неё нет дома, ночует на улице, оттуда, где жила раньше, выгнали», – такое сообщение вчера, 22 сентября, прислала в редакцию «РВС» девушка. 

Через полчаса после смс стало известно, что её уже оттуда забрали и приютили в селе Красносельском. 

Позже с нами на связь вышел человек, который увез пенсионерку. 

Девушку, которая перевезла бабушку Катю, зовут Елена. Журналисту «РВС» она рассказала подробности.  

«Мне позвонила подруга из Нововеличковской. Сказала, что увидела в одной из групп в месенджере фотографию и историю о бабушке, у которой нет жилья, что она нуждается в помощи. Я поехала то на место, где находилась пожилая. Выяснилось, бабуля уже неделю живёт на улице. Документов у неё нет, сгорели 7 лет назад, пенсию не получает. Она рассказала, что жила у одного мужчины в Динской, спала то в кресле, которое не раскладывается, то в сарае. Он заставлял ее работать по хозяйству, недавно ударил, возвращаться к нему обратно боится. Здесь у неё никого нет, есть племянники в Крыму. Муж живёт с другой женщиной, ребёнок умер в младенчестве. Предложила ей пожить пока в семье. Мама подруги, которая мне рассказала о бабуле, живёт в Красносельском. Я отвезла её на время туда. Хочу помочь ей восстановить документы, мне удобнее и быстрее возить бабушку из Красносельского, чем из Нововеличковской. Её там уже накормили, искупали, сейчас она отдыхает», – рассказала неравнодушная динчанка.

Сегодня желающие помочь пожилой женщине собираются около спорткомплекса в 18.00, чтобы собрать для неё тёплые вещи и еду. 

Одета она была в калоши, на ногах не было колготок, халат и куртка большого объема в грязи. 

Самочувствие, по словам Елены, в норме. Болят только ноги, бабушка плохо ходит. Мыслит здраво. 

Сейчас ей необходимы тёплая одежда и обувь на широкую ногу 41-42 размера. 

Все, кто хочет помочь бабуле, могут приносить вещи в редакцию «РВС», адрес: Динская, улица Красная 77. Елена заберёт их от нас и передаст нуждающейся.

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