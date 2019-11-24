Бабушке из Воронцовской заменили кровлю

Бабушке из Воронцовской заменили кровлю

Бабушке из Воронцовской заменили кровлю

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10 часов назад ВоронцовскаяГазета РВСДинской районНовости Динского районаПомощь пенсионерамПомощь пожилым

На днях бабушке из Воронцовской, которой нужна была помощь, заменили кровлю. Сделал это Сергей из Динской, который полностью оплатил материалы и нанял рабочих. Ушло на это около 70 тыс. рублей. 

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Напомним, ранее в редакцию "РВС" поступила информация о том, что у 73-летней пенсионерки из Воронцовской осыпается потолок, дымит печка и течет крыша. Она живет с 20-летней внучкой, которую забрала из детского дома и опекает всю жизнь. Необходим был ремонт, так как в дождливую погоду в коридоре по щиколотку скапливается вода, стекает к счетчику.

После первой публикации нашлись желающие помочь бабушке. Им стал Павел Пальгов из Найдорфа и депутат Совета Нововеличковского сельского поселения Вадим Демочко. Павел почистил печку, она больше не дымит.

Остальные работы взял на себя динчанин. Теперь у бабушки исправная печка и крепкая крыша над головой.

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