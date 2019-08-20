Банки могут начать блокировать карты при подозрительных переводах

Финансовые организации так планируют бороться с мошенниками.

Ассоциация банков России предложила ввести функцию блокировки карт при подозрительных переводах. Так, карта будет оставаться заблокированной, пока отправитель не подтвердит транзакцию. В противном случае карту заморозят на два дня. Если поступит обращение в правоохранительные органы срок блокировки вырастет до 30 дней.

Согласно действующему закону, подозрительные переводы могут быть остановлены в момент списания средств со счета.



