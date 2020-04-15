Банкротство. Суть, нюансы и бесплатная консультация адвоката

Последний месяц люди стали чаще интересоваться темой банкротства. Мы решили узнать об основных особенностях у эксперта.

«Меры, связанные с недопущением распространения коронавируса, уже ударили по карманам граждан. У многих из них есть кредиты, которые они не смогут оплачивать из-за падения доходов и повышения цен, вызванных ростом курса валют по отношению к рублю и дефицитом товаров на полках магазинов», – пояснил «РВС» адвокат адвокатской палаты Краснодарского края Алексей Вахнов.

Для читателей специалист подробно рассказал о банкротстве: что это такое, какова суть и в чем особенности данной процедуры.

Он пояснил, что закон о банкротстве физического лица преследует цели:

разгрузить долговое бремя обычных граждан;

дать возможность мелкому бизнесу пережить последствия национального экономического кризиса;

помочь малоимущим, находящимся в долговой кабале.

В целом закон о банкротстве физических лиц – это положительное явление национальной юриспруденции.

Его цель, по словам Алексея Вахнова, – дать возможность гражданам, попавшим в сложную финансовую ситуацию (например, вследствие создавшейся тяжелой экономической ситуации, резкого ухудшения финансового положения, пандемии коронавируса, увольнения с работы и т. п.), восстановить свою платежеспособность.

Что необходимо для банкротства?

Согласно действующему законодательству, чтобы быть признанным банкротом, физическое лицо должно соответствовать следующим критериям:

1) иметь долг в размере не менее 500 тыс. руб.;

2) обладать доказательствами невозможности выплачивать долг в течение последних 90 дней;

3) предпринять попытки расплатиться по долговым обязательствам, провести реструктуризацию долгов, заключить соглашения с кредиторами о рассрочке платежей.

Процедура наиболее выгодна в следующих ситуациях:

при размере суммы долговых обязательств большем, чем стоимость всех имеющихся в наличии у должника имущественных активов. В этом случае после реализации имущества должника долги будут аннулированы;

при наличии у должника единственного имущества – квартиры или дома, где он проживает. Тогда, поскольку единственное жилье продаже не подлежит, процедура банкротства оказывается выгодной.

Пока заявление о банкротстве рассматривается в суде или осуществляется процедура банкротства, прекращается начисление штрафных пеней и санкций за неуплату долговых взносов по кредитам.

Нюансы банкротства

«Оценивая плюсы и минусы процедуры банкротства для должников, следует отметить ее безусловную выгоду лишь для тех граждан, кто не обладает никаким имуществом. Если физическое лицо является собственником транспортных средств, дорогостоящей бытовой техники, дачи, гаража, то вся эта собственность будет продана для погашения задолженности. При этом надо помнить, что в законе закреплен базовый принцип неприкосновенности минимума имущества, которое необходимо для существования гражданина и членов его семьи», – пояснил адвокат.

Он также добавил, что закон о банкротстве запрещает конфискацию единственной квартиры или дома должника, но в качестве единственного жилья не рассматриваются объекты недвижимости, приобретенные в ипотеку.

Какие ограничения после банкротства?

В результате объявления банкротом гражданин в течение пяти лет не сможет заключать кредитные договоры или договоры займа без указания факта банкротства. В течение пяти лет он не сможет инициировать новую процедуру своего банкротства. В течение трех лет ему отказывается в праве занимать руководящие должности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать в управлении деятельностью юридического лица.

Проблемы банкротства физического лица в России

Первая проблема сводится к правовому нигилизму физических лиц, обремененных банкротным состоянием. Это выражается в незнании законов, непонимании признаков банкротства и его последствий, негативном отношении к конкурсному процессу, незнанию юридических границ права и обязанности должника на самостоятельную подачу заявления в арбитражный суд о своем банкротстве. Вторая проблема – это большое количество доказательств, которые должник обязан собрать для своего банкротства. Должник сталкивается с трудностями, а в ряде случаев с невозможностью выяснить, кто является его кредитором на момент обращения в суд, продан ли его долг новым кредиторам, как взять оригиналы необходимых документов. Третья проблема – отношения с арбитражным управляющим. Не всегда арбитражный управляющий готов к такому процессу, и у должника могут отсутствовать деньги на оплату его услуг. Это противоречие частое, осложненное отсутствием денег у должников. Четвертая проблема – связь долга и личности физического лица. Бывает неясно, какие долги остаются до смерти, какие подлежат прекращению, а какие неразрывны с бывшим статусом предпринимателя. Смешаны и семейные правоотношения в плане совместных долгов бывших и нынешних супругов должника. Трудно вычленить цели кредитов и объем долга, приходящегося исключительно на «банкротного» супруга.

«Если человек задумывается о процедуре банкротства и хочет в 2021 год войти без долгов (освободившись от них через процедуру банкротства), для этого осталось не так много времени для раздумья. Сама процедура банкротства (реализация имущества), приводящая к списанию долгов, обычно занимает 6 месяцев (если нет имущества, подлежащего продаже); плюс 2-3 месяца от момента подачи заявления до первого судебного заседания. Шансы освободиться от долгов в 2020 году есть, если обратиться с заявлением о банкротстве в апреле-мае», – отметил Алексей Вахнов.

«Остановить начисление процентов или списать долги по кредиту можно лишь одним способом – через процедуру банкротства физического лица. Альтернатив банкротству физических лиц на данный момент нет. Банкротство физических лиц – это законный механизм, предлагающий 2 пути решения проблем: судебная процедура реструктуризации долгов, списание долгов через процедуру реализации имущества в деле о банкротстве физического лица», – рассказал адвокат.

По вопросам банкротства, защиты прав заемщиков кредитных организаций можно обратиться за бесплатной консультацией к адвокату адвокатской палаты Краснодарского края Алексею Вахнову по адресу: ст. Динская, ул. Луначарского, 65 или по телефону: 8-918-918-88-66.