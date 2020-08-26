"Нептун" возобновляет работу с 1 сентября. Что важно знать посетителям?

С 1 сентября свою работу возобновляет бассейн “Нептун”.

Посещать его смогут как взрослые, так и дети. Правда, пандемия внесла свои коррективы.

Теперь тренер будет собирать детей на улице, после чего заводить в помещение. Каждый посетитель обязан обработать руки, а медсестра измерить ему температуру. Если она повышенная, человек отстраняется от занятий. Тут же проверяют необходимые справки. Перед входом в здание и ребенок, и взрослый должен надеть маску и находиться в ней до тех пор, пока не переодевается в купальник/плавки и не будет готов к плаванию. В раздевалке шкафчики для вещей доступны через один. Если это младшая группа, родители будут находиться в зоне ожидания, соблюдая между собой социальную дистанцию. Везде уже есть соответствующая разметка и напоминания.

После групп (а это каждый час) – дезинфекция раздевалок, обработка ручек, поручней и так далее.

В организации ответили на часто задаваемые вопросы читателей “РВС”.

Что нужно при себе иметь?

Для посещения бассейна необходимы:

1) справки:

от педиатра/терапевта (о том, что человек здоров, посещать бассейн может);

анализ соскоб на энтеробиоз (до 12 лет)/от дерматолога (с 12 лет);

эпидсправка об отсутствии контакта с COVID-19 (ее необходимо получить за три дня до начала занятий и обновлять каждые 2 недели);

2) медицинская маска;

3) чистая сменная обувь (резиновые шлепки);

4) мыло, мочалка, полотенце;

5) купальник/плавки, шапочка для плавания, очки.

Будет ли свободное посещение?

Да.

Нужно ли заранее записываться при свободном посещении?

Нет. Если это разовое посещение, то необходимо прийти по выбранному из расписания времени. Если абонемент, то приходить согласно графику в нем.

Что необходимо для свободного посещения?

Все то же самое, о чем шла речь выше. Перечень необходимого распространяется на всех: как на взрослых, так и на детей.

Какое будет расписание?

У спортивных детских групп расписание уже составлено. Что касается свободного посещения, то сейчас вносятся изменения, лучше уточнить после 31 августа по телефону 8(86162)6-20-49.

Сейчас формируются абонементные группы.

Набор детей с 6 лет в маленький бассейн.

Тренер Любовь Тищенко.

Расписание занятий: вторник, четверг.

Время:

16.00-16.45 – 7 лет,

17.00-17.45 – 6 лет,

18.00-18.45 – с 7 лет (места ограничены).

На первое занятие иметь при себе:

ксерокопии свидетельства о рождении (на обратной стороне родителям написать домашний адрес и телефон),

справки: от педиатра (о том, что человек здоров, посещать бассейн может), анализ на энтеробиоз (соскоб) и эпидсправку (выданную за 3 дня до начала занятий),

чистую сменную обувь как для родителя, так и для ребенка (резиновые шлепки),

мыло, мочалку, полотенце,

купальник/плавки, шапочку, очки,

медицинскую маску.

Набор детей 2 класса на программу спортивной подготовки в маленький бассейн.

Тренер Любовь Тищенко.

Расписание занятий: понедельник, среда, пятница.

Время:

8.00-9.00,

9.00-10.00,

10.00-11.00.





Тренер Анастасия Тараненко.

Расписание занятий: понедельник, среда, пятница с 13.45 до 14.45 и с 15.00 до 15.45.

Вторник, четверг, суббота.

Время:

8.00-9.00,

9.00-10.00,

10.00-11.00,

13.00 до 14.00,

14.00-15.00,

15.00-16.00.

На первое занятие иметь все то же самое + фото 3х4.





Набор детей 2 класса на обучение по плаванию в малую чашу.

Тренер Алена Белая.

Расписание: понедельник, среда, пятница с 16.00 до 16.45.





Набор детей и взрослых в абонементную группу “Обучение плаванию”.

Тренер Ирина Старецкая.

Расписание занятий: понедельник, среда, пятница.

Время:

18.30-19.15,

20.00-20.45.





Набор в абонементную группу “Аквааэробика”.

Тренер Ирина Старецкая.

Расписание: понедельник, среда, пятница с 19.15 до 20.00.