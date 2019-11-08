Байкеры и депутаты рассказали детям о ПДД

8 ноября в обеденное время на Фонтанной площади станицы Динской было жарко. И в прямом смысле: температура на солнце держалась на отметке 30 градусов. И в переносном: мотоциклы, байкеры, школьники, викторины, спортивные состязания. В этот день прошло мероприятие, посвященное пропаганде правил дорожного движения среди школьников.





Байкеры сообщества «Мото-брат» выставили у сцены мотоциклы, чтобы все желающие могли посмотреть и сфотографироваться с ними. Для школьников подготовили викторины и спортивные конкурсы.

Председатель мотоклуба Николай Ягольник отметил, что соблюдение правил дорожного движения крайне важно для всех: и водителей, и пешеходов.





Заместитель председателя молодых депутатов Динского района Александр Антонец рассказал нам, что мероприятие посвящено предотвращению травматизма на дорогах среди детей-пешеходов. Проблема актуальная, важно напоминать детям о правилах дорожного движения.





Среди команд был разыгран кубок молодых депутатов; проведены интерактивы с участием полицейских и байкеров, на которых ребятам рассказали о конструкции мотоциклов, велосипедов; сотрудник «Скорой помощи» рассказала, как быть если случилось ДТП и ребенок получил травму.

Соревнования прошли весело и задорно, но главное, что ребята поняли, как важно соблюдать правила дорожного движения.



